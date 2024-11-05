Microsoft обещает пользователям своего поисковика Bing $1 млн. Россиян это не касается

Поисковый сервис Bing корпорации Microsoft настолько непопулярен, что она даже готова давать пользователям деньги, чтобы они искали информацию через него. Она устраивает розыгрыш $1 млн, но только среди пользователей Bing и лишь в некоторых странах мира. Россию это не затронуло – Microsoft продолжает топить россиян волнами санкций. Мировая доля Bing за 15 лет не достигла и 5%, а в России она и вовсе ниже 1%.

Microsoft покупает пользователей

Корпорация Microsoft, создатель самой известной и самой популярной в мире настольной ОС Windows, оказалась не в силах заставить людей перейти с поисковиков Google и «Яндекс» на свой Bing. Как пишет The Register, компания находится «в отчаянии» – дошло до того, что она завлекает людей в Bing при помощи самой настоящей лотереи.

Microsoft решила разыграть $1 млн среди тех, кто ищет информацию при помощи Bing. С одной стороны, выиграть в лотерею почти всегда непросто, но с другой стороны, заполучить $1 млн конкретно в этом случае более чем реально, ведь Bing на самом деле никто не пользуется. Заявки на участие в розыгрыше принимаются до конца декабря 2024 г.

Согласно данным StatCounter за октябрь 2024 г., Bing – это второй по популярности поисковый сервис в мире. Звучит как достижение, но на деле это едва ли не позор для Microsoft, потому что доля Bing на глобальном рынке поисковиков составляет всего-навсего 4,15%. На первом месте – Google с 89,33%, на третьем – «Яндекс» с 2,8%.

Microsoft Все предыдущие попытки Microsoft хоть как-то привлечь пользователей к Bing с треском провалились

В России у Bing третье место с 0,97%, у Google второе с 26,22%. «Яндекс» лидирует в этом рейтинге с результатом 72,32%. Улучшить ситуацию не помогают ни легальные, ни полулегальные методы, к которым часто прибегает Microsoft. Например, в марте 2024 г. она «взломала» Chrome, чтобы рекламировать свой поисковик. Убрать раздражающую рекламу простыми методами было невозможно.

Bing некому не нужен

Доли мирового рынка в 4,15% Bing достиг более чем за 15 лет своего существования – Microsoft объявила об открытом запуске своего поисковика в июне 2009 г. С этого момента она начала внедрять его во все свои программные продукты, в том числе и в Windows.

Bing стал основным поисковиком сначала в Internet Explorer, а затем, с появлением Edge в 2015 г., и в нем. То есть, фактически, Bing является главным поисковым сервисом в самой популярной настольной ОС в мире, та как поставляется внутри браузера Edge, который устанавливается на ПК вместе с системой. Microsoft, вероятно, рассчитывала на так называемую «инертность» большинства пользователей, не желающих устанавливать стороннее ПО и менять настройки уже имеющегося.

Но расчет оказался в корне не верным. Многие из тех, кто пользуется Edge, выбирают другой поисковик в качестве основного, но подавляющее большинство уходят на другой браузер – в России у Edge лишь 4,46% рынка, а в мире – 5,25% (StatCounter, октябрь 2024 г.).

Россиянам миллион не полагается

Участвовать в розыгрыше $1 млн могут жители Великобритании, Германии, Канады, США и Франции. Чем обусловлен выбор именно этих стран, Microsoft не уточняет, но отсутствие в перечне России вполне объяснимо.

Microsoft ушла из России в марте 2022 г. С тех пор она сделала немало плохого россиянам – выгнала их из своих облаков, начала третировать разработчиков на GitHub и пр. Также она запретила жителям России скачивать обновления для Windows, думая, что сделает им хуже, но на деле она, сама того не подозревая, проявила заботу о них, потому что почти все выпущенные ею за последний год апдейты негативно сказываются на работе ПК. Это относится даже к крупному обновлению 24H2.

Как пишет The Register, участники розыгрыша могут повысить свои шансы на победу, если будут выполнять различные задания, многие из которых связаны с использованием Bing. За их выполнение Microsoft будет выдавать им виртуальные билеты – чем их больше, тем выше вероятность выигрыша.

На странице розыгрыша указано, что каждый участник может получить до 200 билетов за выполнение заданий. В их числе – установка Bing в качестве поисковика по умолчанию, инсталляция Edge или приложения Bing для iOS и Android, использование приложения для путешествий Bing Travel и пр.

Также можно «привести друга», то есть уговорить знакомого на установку Edge или пользование Bing – это даст дополнительные виртуальные баллы. Отсюда видно, что Microsoft ищет любые способы продвижения своих непопулярных программных продуктов. Не так давно, в 2023 г. она попыталась повысить интерес пользователей к Bing путем интеграции в него виртуального помощника Copilot AI на базе ChatGPT. Но статистика StatCounter наглядно демонстрирует, что делу это никак не помогло. Добавление дополнительных функций генеративного поиска летом 2023 г. тоже не принесло существенных результатов.