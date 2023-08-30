Microsoft сломалась: Из-за жалоб пользователей Windows перестала показывать назойливую неотключаемую рекламу поисковика Bing

Назойливая реклама Bing в Windows

Корпорация Microsoft после жалоб со стороны пользователей браузера Google Chrome отключила назойливую рекламу собственного поискового движка Bing в ОС Windows 10 и Windows 11, пишет Windows Latest.

Предложение перейти на Bing в качестве основного поисковика Chrome могло появляться во всплывающем уведомлении поверх всех открытых окон, в том числе принадлежащим программам, работающим в полноэкранном режиме. В частности, появление всплывающего окна с рекламой могло застигнуть пользователя в процессе просмотра видео в интернете или во время игрового сеанса.

Как отмечает Windows Latest, Windows игнорировала системные настройки уведомлений и параметры режима фокусировки внимания («Не беспокоить»), при переходе в который отключаются отвлекающие уведомления – когда пользователю необходимо сосредоточиться на работе. Согласно информации, опубликованной на портале поддержки Microsoft, он также автоматически включается по умолчанию при дублировании экрана, запуске игры или использовании приложения в полноэкранном режиме.

Фото: Microsoft Microsoft вновь экспериментирует с агрессивным продвижением Bing в Windows

Представитель Microsoft в разговоре с изданием подтвердил, что компании известно о проблеме вплывающих уведомлений, направленных на продвижение Bing – множество сообщений с жалобами на нее было опубликовано в «Центре отзывов» (Feedback Hub). Он также сообщил, что реклама была отключена специалистами Microsoft на время изучения этой проблемы.

Компонент, который отвечает за вывод уведомления

Демонстрация назойливых уведомлений, предположительно, осуществляется при помощи системного компонента “BGAUpsell.exe”, по умолчанию расположенного в каталоге “C:\Windows\Temp\MUBSTemp\” и тесно связанного со службой Microsoft Bing Service 2.0. Это фоновый процесс, обеспечивающий более плотную интеграцию Bing с Windows 10 и 11. Компонент, вероятно, выступает связующим звеном между Bing и отдельными подсистемами ОС Microsoft, в частности с поиском (Windows Search).

Внутри файла “BGAUpsell.exe” специалисты Windows Latest обнаружили текстовый параметр “IsEdgeUsedInLast48Hours”, который, по всей видимости, отвечает за проверку времени последнего запуска встроенного в Windows браузера Edge. Уведомление с рекламой Bing может выводиться на экран в случае, если пользователь ни разу не открывал фирменный веб-обозреватель Microsoft в последние четверо суток.

Кроме того, у ОС Microsoft, вероятно, имеется возможность определять поисковый движок, используемый по умолчанию в Chrome на конкретном компьютере, и если это не Bing, то инициировать вывод на экран соответствующего всплывающего уведомления.

Агрессивная реклама продуктов Microsoft

Microsoft периодически предпринимает попытки заставить пользователей своей операционной системы полюбить обновленный браузер Edge и сопутствующие сервисы. Выбранные корпорацией способы продвижения своего продукта временами оказывались весьма спорными и вызывали раздражение пользователей и недоумение журналистов профильных изданий.

В июне 2023 г. CNews писал о том, что Edge при поиске в нем Google Chrome выводил пользователям мнимое окно продвинутого чат-бота Bing AI, рекламирующее функции поисковика Bing так, будто пользователя интересовали именно они, а не браузер конкурента. В Microsoft это назвали «экспериментом».

ЦОД-провайдеры подключают высоконагруженные стойки CNews Analytics

Так, в августе 2021 г. CNews писал об изменениях в Windows, которые вынуждают пользователя для смены обозревателя по умолчанию вместо единственного щелчка мышью по пиктограмме выбранной программы вручную настраивать ассоциации расширений файлов, так или иначе связанных с работой в интернете – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml. Новшество спровоцировало шквал критики в адрес Mcirosoft со стороны разработчиков альтернативных браузеров – Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi.

В ноябре 2021 г. CNews сообщил о том, что Microsoft тестирует патч, который сделает инструменты для обхода принудительного открытия специфических адресов в Edge, такие как расширение EdgeDeflector, полностью бесполезными. Microsoft сочла наличие возможности перехватывать переходы пользователям по адресам с префиксом “microsoft-edge://” угрозой безопасности. В декабре 2021 г. с выходом обязательного обновления безопасности KB5008212 лазейка, позволявшая окончательно отказаться от использования веб-браузера Microsoft была закрыта.

Google тоже не без греха

Впрочем, корпорация Google тоже замечена в использовании подобных методов продвижения сервисов. Она использует уведомления для демонстрации рекламы Chrome на принадлежащих ей интернет-площадках, таких как YouTube, Gmail и пр.

Bing есть к чему стремиться

Несмотря на все усилия, в том числе с использованием монопольного положения на рынке десктопных операционных систем, пошатнуть позиции Google на рынке интернет-поиска Microsoft пока не удается.

Согласно данным Statcounter по состоянию на конец июля 2023 г., на долю поисковика Google приходилось 92,08% от всех поисковых запросов в мире. Bing хоть и является главным преследователем Google с долей в 2,98%, но по-прежнему остается малозначительным игроком на глобальном рынке поисковых услуг.