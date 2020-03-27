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Apple предоставила бесплатный 90-дневный пробный период на Final Cut Pro X и Logic Pro X

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Apple сообщила о том, что с сегодняшнего дня профессиональные приложения Final Cut Pro X для видеомонтажа и Logic Pro X для создания музыки открывают для всех пользователей во всём мире бесплатный 90-дневный пробный период.

Ранее 30-дневный пробный период был доступен только для Final Cut Pro X. Logic Pro X получает пробный период впервые.

Профессиональные приложения Apple оценят творческие пользователи Mac, а особенно студенты, которые создают контент и учебные проекты даже за пределами класса.

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