Вышла новая версия ПО RAIDIX 5.X для построения высокопроизводительных СХД

«Рэйдикс» представила релиз RAIDIX 5.1. Основные изменения коснулись архитектуры обеспечения отказоустойчивости СХД, интеграции с гипервизором от компании VMware и All-Flash конфигураций.

Благодаря новым возможностям пользователи СХД на базе RAIDIX 5.1 смогут достичь еще большей производительности и надежности систем. Внедренный функционал переносит нагрузку с хостов на хранилище и предоставляет дополнительные возможности настройки системы в сравнении с предыдущими версиями RAIDIX 5.X.

Обновления, вошедшие в продукт, позволяют значительно расширить сценарии его применения у таких типов заказчиков, как провайдеры услуг видеонаблюдения, студии видеопроизводства, исследовательские и медицинские центры, частные ЦОДы.

Улучшена архитектура Active-Active кластера СХД. Теперь оба контроллера способны принимать запросы к виртуальным томам. Это позволяет сохранять работоспособность системы и доступ к данным при неисправности одного из портов ввода-вывода. Данный функционал реализован при помощи архитектуры ALUA, которая позволяет перенаправить ввод-вывод одного и того же виртуального тома на любой контроллер СХД.

Усовершенствованная интеграция с гипервизором от компании VMware благодаря развитию поддержки VAAI (vStorage API for Array Integration). Этот набор специализированных команд дает возможность проводить часть операций ввода-вывода не на сервере виртуализации, а на СХД, тем самым уменьшая нагрузку на компоненты как сервера, так и сети хранения.

Значительные улучшения коснулись и программного ядра, оптимизированного для работы в All-Flash конфигурациях. Поддержка блока 512 байт делает СХД совместимой с VMware. Функция рестрайпинга позволяет добавлять накопители к уже существующему массиву, увеличивая его размер или изменяя уровень RAID.

Поддержка RAID N+M дает пользователю возможность самостоятельно определять количество дисков, выделяемых под хранение контрольных сумм. Уникальная технология RAIDIX позволяет восстановить данные при отказе до 32 дисков (в зависимости от количества дисков, выделяемых под контрольные суммы).