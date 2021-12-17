«Рэйдикс» получила в США патент на уникальный метод упреждающего чтения

Российский разработчик программного обеспечения «Рэйдикс» объявил о получении в США патента на уникальный метод упреждающего чтения. Ранее патент на метод уже был оформлен в России.

Упреждающее чтение — технология кэширования данных, способная анализировать и предугадывать входящую нагрузку и «на опережение» помещать данные в кэш для повышения производительности. Её целью является сокращение времени доступа и повышение пропускной способности системы хранения данных при работе с последовательными запросами на чтение.

Принцип работы технологии упреждающего чтения заключается в том, чтобы на основании уже существующих запросов определить, какие данные будут запрошены следующими, и заранее переносить их с жёстких дисков на более быстрые носители (RAM или SSD).

Несмотря на то, что механизмы упреждающего чтения уже используются в различных решениях, вопрос совершенствования технологии остаётся актуальным.

Благодаря обширной экспертизе в отрасли СХД и интеллектуальным ресурсам собственной исследовательской лаборатории специалисты «Рэйдикс» разработали уникальный метод упреждающего чтения, основанный на новом подходе к работе с интервалами данных. Решение, прошедшее регистрацию в Роспатенте, было успешно зарегистрировано и в Ведомстве по патентам и товарным знакам США.

Заместитель генерального директора «Рэйдикс» по стратегии Сергей Платонов сказал: «Патент от United States Patent and Trademark Office надёжно защищает авторское право «Рэйдикс» на уникальный метод упреждающего чтения. Так как объёмы данных и требования к их доступности постоянно растут, постоянное развитие read-ahead является нашим конкурентным преимуществом и на российском, и на глобальном рынке».

Патент на уникальный метод упреждающего чтения стал третьим, полученным компанией в США — ранее были запатентованы уникальные технологии систем и методов для корректирующего кода и способ отображения графического интерфейса пользователя.