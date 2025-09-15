Минюст потратит сотни миллионов на покупку серверов, чтобы создать ведомственную платформу виртуальных рабочих мест

Министерство юстиции России планирует закупить восемь серверов и один вычислительный модуль для разработки ведомственной платформы виртуальных рабочих мест. Финансирование проекта составит 171,6 млн руб.

Закупка вычислительной техники

Как выяснил CNews, Министерство юстиции России (Минюст) покупает восемь серверов и один вычислительный модуль к ним для создания ведомственной платформы виртуальных рабочих мест. На работы выделено 171,6 млн руб.

Техническое задание было опубликовано на сайте госзакупок 11 сентября 2025 г. Итоги конкурса подведут 1 октября 2025 г.

Как указано в карточке тендера, поставка должна завершиться уже к 10 декабря 2025 г.

Telegram-канал Минюста

В рамках проекта будет поставлено высокопроизводительное серверное оборудование. Как указано в техническом задании, инфраструктура включает два сервера «Тип 1», три сервера «Тип 2», три сервера «Тип 3» и один модуль хранения.

Вся техника должна быть абсолютно новой, серийного производства, не бывшей в употреблении и не прошедшей ремонт. Обязательным условием является полная комплектация, наличие всей необходимой технической документации, драйверов и даже кабелей для подключения к электросети.

Подробности закупки

Все серверы являются стоечными, имеют ширину монтажа 19 дюймов и оснащены системами удаленного управления с выделенными портами. Ключевым требованием является аппаратная поддержка виртуализации, дублирование систем управления (BMC) и загрузочных образов (BIOS), а также наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ и ФСТЭК России.

Сервер «Тип 1» позиционируется как базовый, но мощный узел. Он оснащается двумя процессорами с базовой частотой не менее 2.7 ГГц, каждый из которых имеет минимум 8 ядер и 16 потоков. Объем кэш-памяти L3 каждого процессора составляет не менее 12 МБ.

Минимальный объем оперативной памяти DDR4 составляет 64 ГБ (4 модуля по 16 ГБ) с поддержкой коррекции ошибок (ECC) и скоростью не менее 3200 МТ/с, а максимально возможный для платформы — 8 ТБ. Конфигурация включает два твердотельных накопителя (SSD) интерфейса SAS объемом не менее 960 ГБ каждый, поддерживающих горячую замену. Сервер обладает значительной дисковой емкостью: на лицевой панели расположено не менее 24 слотов для 2.5-дюймовых накопителей, а максимально в корпус можно установить до 40 накопителей.

Сервер «Тип 2» ориентирован на задачи, требующие большего количества ядер и потоков. Его процессоры имеют базовую частоту от 2 ГГц, но каждый из них насчитывает не менее 32 ядер и 64 потоков, с кэшем L3 объемом от 48 МБ. Объем предустановленной оперативной памяти значительно выше — 512 ГБ (16 модулей по 32 ГБ), при сохранении того же максимального лимита в 8 ТБ. Накопительная и сетевая конфигурация, а также требования к отказоустойчивости идентичны серверу «Тип 1».

Сервер «Тип 3» при схожих с «Типом 2» процессорах (32 ядра, 64 потока, 48 МБ L3) он комплектуется 768 ГБ оперативной памяти (12 модулей по 64 ГБ), что делает его идеальным для ресурсоемких виртуальных сред и баз данных.

Модуль хранения «Тип 1» представляет собой высокопроизводительную и отказоустойчивую систему. Его архитектура построена на двух активных контроллерах с симметричным вводом-выводом, что обеспечивает одновременный доступ к данным через любой из них. Каждый контроллер оснащен кэш-памятью объемом не менее 0.5 ТБ на базе DDR4, которая синхронизируется между собой и защищается от сбоев питания встроенными аккумуляторами.

Система поддерживает множество протоколов, включая Fibre Channel (до 32 Гбит/с), iSCSI, NFS и SMB/CIFS. В стандартной поставке модуль включает один модуль расширения с 18 твердотельными накопителями SAS объемом 7.68 ТБ каждый, что обеспечивает высокую скорость и надежность хранения данных. Система обладает широкими возможностями для масштабирования, поддерживая до 6 модулей расширения и в сумме до 574 накопителей.

Важными функциональными возможностями являются создание мгновенных аппаратных снимков (снапшотов), репликация данных между системами хранения и тонкое управление качеством обслуживания (QoS).

Замена иностранных

В мае 2025 г. CNews сообщал, что Минюст покупал сервера, СХД, компьютеры и ПО от отечественных производителей с целью обновления инфраструктуры в федеральный центре судебной экспертизы при Минюсте России, импортозамещения компонентов комплекса, расширение возможностей и замены устаревшего ПО.

В техническом задании к тендеру было указано, что Минюст покупал «железо» от российских компаний Yadro, OpenYard и Depo. Закупка аналогов от других отечественных производителей также допускалась.