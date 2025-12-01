Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Систэм Электрик» расширила серию Excelente VX новыми модульными трехфазными ИБП

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии, автоматизации и инженерной инфраструктуры ЦОД, дополнила линейку трехфазных источников бесперебойного питания Excelente VX моделями на 800, 1000 и 1200 кВА для защиты критически важных нагрузок.

Продукция имеет диапазон доступных мощностей от 600 до 1200 кВА и предназначена для широкого применения в отраслях, имеющих строгие требования к бесперебойному электроснабжению оборудования из-за финансовых и инфраструктурных рисков.

ИБП Excelente VX обеспечивают КПД в режиме двойного преобразования до 97%. Устройства поддерживают горячую замену основных компонентов – силовых модулей, модулей управления и модулей байпаса. Выходной коэффициент мощности (PF) равен единице во всем диапазоне рабочих температур (от 0 до 40ºC).

Отличительными особенностями данной линейки являются поддержка установки вплотную к стене благодаря аксессуару верхнего выдува, а также возможность работать в режиме перегрузки до 105% без снижения эксплуатационных характеристик. Это позволяет точно рассчитывать необходимый уровень защиты для существующей инфраструктуры, оптимизируя затраты.

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro
Безопасность

Дополнительная гибкость обеспечивается за счет возможности работы параллельной системы с общим батарейным массивом, что снижает капитальные затраты (CAPEX). Пользователи могут выбрать модели как со свинцовыми, так и с литиевыми батареями в зависимости от требуемых условий. Режим нагрузочного тестирования SPOT позволяет проверить эксплуатационные характеристики ИБП без необходимости подключения нагрузки.

Номенклатура Systeme Electric включает в себя набор аксессуаров, дополняющих ИБП. В их список входят шкафы для батарей и открытые стеллажи различной ширины, решения с автоматами защиты батарей и внешних механических байпасов, а также свинцово-кислотные и литиевые батареи. Всё это позволяет довольно создавать законченные решения на базе Excelente VX, которые обеспечат надежное бесперебойное электропитание нагрузки заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сутки вместо 14 дней на подключение нового партнера и другие чудеса low-code

Оперативную память начали воровать прямо из посылок

Из рутины — в игру: как FM Logistic вовлекла 7000 сотрудников и ускорила процессы в 3 раза с HRM-порталом

Россия под атакой. Госучреждения и дипломатические службы России под волной кибератак

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако

Business Process Management 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще