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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201440
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Быстров Николай

СОБЫТИЯ


18.09.2026 «Газпром нефть» привлечет роботов к строительству дорог 1
26.01.2011 Половину ИТ-бюджета Росавтодора год за годом получает "Крок" 1
21.06.2010 Д.Медведев заинтересовался "танцующим мостом" через Волгу 1
16.03.2009 7-8 апреля в Москве пройдет Международный Конгресс по интеллектуальным транспортным системам 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Быстров Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Satellic 4 1
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 1
Крок - Croc 1969 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Газпром нефть 740 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3715 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 350 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 768 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Международная Академия транспорта 5 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1728 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10287 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1511 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7413 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1025 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54526 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3079 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10003 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26709 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14079 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26203 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1501 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 533 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3718 1
Бровко Анатолий 6 1
Авдеев Сергей 29 1
Перминов Анатолий 131 1
Левитин Игорь 35 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Шишкарев Сергей 6 1
Кацыв Петр 6 1
Климов Владимир 4 1
Недосеков Андрей 25 1
Володькин Виктор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167751 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8649 1
Земля - планета Солнечной системы 10896 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47929 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2619 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 923 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21915 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58234 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 101 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3612 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5543 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34128 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6787 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1902 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 257 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4601 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6660 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4655 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 51 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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