Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Быстров Николай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Быстров Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Satellic 4 1
|Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 1
|Крок - Croc 1969 1
|Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
|Газпром нефть 740 1
|Бровко Анатолий 6 1
|Авдеев Сергей 29 1
|Перминов Анатолий 131 1
|Левитин Игорь 35 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Шишкарев Сергей 6 1
|Кацыв Петр 6 1
|Климов Владимир 4 1
|Недосеков Андрей 25 1
|Володькин Виктор 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8660 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4066 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473122, в очереди разбора - 724488.
Создано именных указателей - 201440.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.