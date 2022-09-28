Москва потратит миллиард с лишним на экспертизу своих информсистем

Департамент информационных технологий правительства Москвы заказал техническую экспертизу информсистем столицы за 1,1 млрд руб. Предыдущий схожий тендер проводился в 2020 г. Тогда работы были оценены на 482,3 млн руб. дешевле. В департаменте это объяснили увеличением объема услуг и ростом их стоимости в целом по рынку.

Экспертиза за 1,1 млрд рублей

Как выяснил CNews, департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) за 1,1 млрд руб. ищет исполнителя работ по технической экспертизе информационных систем (ИС) столицы. Сведения об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер опубликован 28 сентября 2022 г. в формате открытого конкурса. Заявки на него принимаются до 14 октября. Итоги будут подведены 24 октября. Срок оказания услуг составит 780 календарных дней с даты заключения контракта, то есть более двух лет.

Цели и задачи работ

Исполнитель в рамках работ должен будет выявить несоответствие ИС функциональным требованиям, указанным в технической документации на системы. Он также должен будет определить степень эффективности, продуктивности и удовлетворенности пользователей при работе с системами.

ДИТ заказал экспертизу московских систем за 1,1 млрд рублей

Результатом работ должны стать выявление дефектов в разрабатываемых, модернизируемых и эксплуатируемых ИС на максимально ранних стадиях, оценка полноты и качества реализации функций ИС и минимизация рисков, связанных с неработоспособностью систем или их недостаточной производительностью, или наличием дефектов функциональности ПО.

Согласно техзаданию, в ходе исполнения контракта должны быть проверены 10 ИС. Среди них — государственная информационная система (ГИС) «Единый центр хранения и обработки данных», система «Планирование и учет поставок средств вычислительной техники» и ГИС электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с целью контроля соблюдения режима самоизоляции.

Услуги подорожали

Аналогичный тендер на техническую экспертизу ИС департамент Москвы публиковал в июле 2020 г. Тогда из бюджета столицы на эти цели выделили на 482,3 млн руб. меньше — 643,5 млн руб.

Победителем открытого конкурса, на который было подано две заявки, стала ИТ-компания «Ланит». Контракт был заключен 25 августа 2020 г. на сумму в 624,2 млн руб. и сроком на 860 календарных дней — до конца марта 2023 г. Исполнение контракта было завершено досрочно, ровно через два года — 25 августа 2022 г. Исполнитель получил по контракту всю сумму причитавшихся ему денег.

Состав услуг и целей в обоих тендерах в основном схожи. В старом от 2020 г. в состав услуг входит 12 пунктов, в новом от 2022 г. — 13.

«Увеличение стоимости контракта связано с увеличением объема услуг и ростом стоимости данных работ в целом по рынку, — рассказали CNews в ДИТе. — Выполнение данных работ необходимо для стабильного функционирования информационных систем, от которых зависит предоставление электронных услуг и сервисов для горожан».

При этом, согласно техзаданию, за меньшую сумму проверялось 18 вместо 10 систем (как в тендере от 2022 г.). Одну из систем, которая обеспечивает регистрацию начислений и платежей в Москве, можно встретить и в тендере от 2020 г., и от 2022 г. В остальном системы, которые подвергались проверке в 2020 г. не пересекаются с новым перечнем. Среди систем, подлежащих проверке в тендерной документации от 2020 г., упоминается, например, «Система управления доступом к информационным системам и ресурсам Москвы», система дистанционного обучения, единая автоматизированная информационная система торгов Москвы и др.