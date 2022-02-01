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Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal

Российская компания-разработчик «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» совместно с ГК Astra Linux (ООО «Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baikal. Проект выполнен в рамках реализации стратегии компании по производству импортозамещающих электронных компонентов для средств вычислительной техники и по разработке программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Крафтвэй».

В ходе проведенных испытаний была подтверждена полная работоспособность всех функций системы видеонаблюдения KSVD при работе на платформе с процессором Baikal BE-М1000 под управлением операционной системы Astra Linux Special Edition для Arm-платформ.

Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector включена в реестр отечественного ПО Минкомсвязи России, с 2020 г. имеет сертификат «Ready for Astra Linux» и входит в список доверенного ПО для этой операционной системы. KSVD, являясь изначально кроссплатформенным решением, также функционирует под управлением ОС Windows и Linux Ubuntu на платформах с процессорами Intel и позволяет создавать гетерогенные распределенные системы, в которых одновременно работают видеосерверы и рабочие места, функционирующие под различными операционными системами и на различных платформах. Эта особенность играет ключевую роль для заказчиков, которые проводят поэтапное оснащение или модернизацию своих систем видеонаблюдения, обеспечивая более комфортные условия для внедрения современных технологий.

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Другой особенностью системы является поддержка картографических форматов. Это позволяет эффективно применять их в ситуационных планах на рабочих местах операторов для видеонаблюдения распределенных объектов. Также ПО KSVD поддерживает трансляцию видеопотоков в реальном времени и воспроизведение видеоархива для авторизованных внешних систем, таких как ЕЦХД города Москвы. Иерархическая архитектура системы дает возможность достаточно просто осуществлять вертикальное наращивание, позволяя масштабировать Kraftway Smart Video Detector без необходимости внесения дополнительных модификаций в базовую систему, а также легко адаптировать ПО под потребности конкретного заказчика.

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