Москва отдаст фото пользователей своих госуслуг в систему распознавания лиц

Сайт мэрии Москвы будет передавать фотографии его пользователей в систему распознавания лиц, где они будут доступны полиции. Доработка сайта обойдется столичным властям почти в 240 млн руб. и может повысить глубину слежки за москвичами и гостями столицы.

Слежка через портал столичной мэрии

Правительство Москвы собирается передать все фотографии пользователей портала mos.ru полиции. Об этом пишет «Коммерсант» на основании данных госзакупки, размещенной организацией «Информационный город», подведомственной столичному Департаменту информационных технологий (ДИТ).

Контракт предполагает, что подрядчик модернизирует работу mos.ru так, что все загруженные на него фотографии пользователей при получении госуслуг автоматически отправлялись в систему распознавания лиц, используемую стражами правопорядка. 5 октября 2021 г. договор на выполнение этой работы был заключен с пермской компанией «Брайт софт». Стоимость услуг составит 236 млн руб.

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Согласно условиям контракта, «Брайт софт» должна выполнить все работы максимум за 440 дней с момента заключения договора. Согласно ЕГРЮЛ, эта компания была основана в марте 2019 г. с уставным капиталом 10 тыс. руб. Она на 100% принадлежит ее гендиректору Александру Мурашову.

Чего добиваются власти

Согласно документации к закупке, подрядчик обязан создать и встроить в портал mos.ru некий алгоритм «сохранения эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве». Также сайт должен получить систему сбора телеметрии и медиаинформации со смартфонов пользователей.

Одной из задач ЕЦХД, как известно, является обработка данных с камер наружного видеонаблюдения из состава системы распознавания лиц. Полицейские могут использовать эту систему, чтобы искать преступников, и подключаются они к ней как раз через ПАРСИВ.

Власти все отрицают

Представители столичного ДИТ сперва не стали уточнять «Коммерсанту», чем продиктована необходимость передачи фотографий пользователей mos.ru в систему распознавания лиц. Также они не ответили, из каких именно сервисов, подключенных к сайту, они будут выгружаться.

Однако позже представители ДИТ сообщили агентству городских новостей «Москва», что опубликованная изданием информация не соответствует действительности.

Заявление столичного ДИТ

«В рамках развития портала mos.ru и повышения качества предоставления услуг и сервисов действительно предусмотрена возможность пользователям самостоятельно загружать фотографии при оформлении заявлений для ряда госуслуг, в частности получения охотничьего билета. При этом необходимо подчеркнуть, что в личном кабинете пользователей mos.ru загрузка фотографий не предусмотрена. Системой, предназначенной для хранения фотоизображений, является ГИС ЕЦХД. Более того, сама загрузка фотографий не является обязательной при пользовании порталом mos.ru», – отметили представители ведомства.

Кто в итоге прав

В контракте «Информационного города» с пермской «Брайт софт» редакция CNews действительно обнаружила единственное упоминание подсистемы ПАРСИВ и передачи в нее фотографий пользователя. Это прописано в п. 4.2.8.2.3 под названием «Функция обработки данных и статусов пользователя».

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Наиболее интересны в нем два подпункта. Первый – это «оптимизация отправки эталонной фотографии из профиля пользователя в основную галерею ЕЦХД», второй – «процедура сохранения эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею ПАРСИВ ЕЦХД».

Пункт госконтракта, раскрывающий суть модернизации mos.ru

Сам госконтракт имеет номер № 122/10/21. Это контракт «на выполнение работ по развитию и модернизации государственной информационной системы “Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы” в части подсистемы управления данными и статусами».

Участники тендера

Закупка «Выполнение работ по развитию и модернизации государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» в части подсистемы управления данными и статусами» была размещена на федеральном портале 18 августа 2021 г. с начальной (максимальной) ценой контракта 236,5 млн руб. Прием заявок осуществлялся до 9 сентября 2021 г.

В тендере, помимо «Брайт софта», участвовала компания «Про ай-ти ресурс» из подмосковного Красногорска. Она зарегистрирована в июле 2012 г. с уставным капиталом 1 млн руб. Компания на 60% принадлежит ООО «Капитал трейд», оставшиеся 40% удерживает Алексей Геня. Гендиректор компании – Игорь Шилов.

Предложение компании «Про ай-ти ресурс» полностью совпало с начальной ценой контракта. «Брайт софт» была готова выполнить работу за 236 млн руб., что и сделало ее победителем конкурса.

Чем все это может обернуться

Передача фотографий москвичей, пользующихся порталом mos.ru, в систему распознавания лиц может в итоге привести к тотальной слежке за ничего не подозревающими гражданами. Такое мнение высказал «Коммерсанту» преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. Он полагает, что на черном рынке может появиться услуга выявления текущего места дислокации того или иного человек по камерам наблюдения с точностью распознавания не менее 95%. Такой показатель обеспечивает ПАРСИВ ЕЦХД.

Глава Института исследований интернета Карен Казарян считает, что фотографии пользователей mos.ru могут использоваться для обучения системы распознавания лиц. Также он обратил внимание на то, что оговорка в законе «о персональных данных» об использовании такой информации «для целей госуправления» открывает для столичной мэрии «широкие правовые возможности».