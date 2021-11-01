ДИТ Москвы в 10 раз завысил штраф для ИТ-подрядчика

Суд пришел к выводу о том, что ДИТ неправомерно в 10 раз завысил штраф для своего нерадивого ИТ-подрядчика, который должен был предоставлять Москве видео со столичных строек. Ранее этот подрядчик не смог доказать в суде неправомерность разрыва с ним контракта, однако избежал включения его в реестр недобросовестных поставщиков по жалобе ДИТа в ФАС.

Десятикратный штраф для подрядчика ДИТа

Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий правительства Москвы неправомерно более чем в 10 раз завысил штраф для своего ИТ-подрядчика, с которым в одностороннем порядке был разорван контракт. К такому выводу пришел Арбитражный суд Москвы, в который 24 февраля 2021 г. с иском к ДИТу обратилась оштрафованная компания «И-эйдж».

У этой организации с ДИТом был заключен контракт от 27 апреля 2020 г. на оказание услуг по мониторингу объектов строительства Москвы в 2020-2021 гг. Документ был подписан по итогам аукциона с начальной максимальной ценой договора в 60 млн руб. Предложение «И-эйдж» составило 47,4 млн руб., что позволило оставить не удел конкурента — «Ростелеком». При подписании контракта его итоговая сумма снизилась на 6 руб. 60 коп. — до 47 399 993,40 руб.

В соответствии с принятыми обязательствами «И-эйдж» должна была передавать видео со столичных строек в ЕЦХД (ГИС «Единый центр хранения и обработки данных») для сотрудников комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Предварительно компании необходимо было провести монтаж оборудования и пуско-наладочных работы.

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Оказание услуг должно было оказываться помесячно, по предварительно сформированным заявкам заказчика. «В результате сложившегося между обществом и департаментом спора департамент принял решение от 28 июля 2020 г. об одностороннем отказе от исполнения контракта и направил в адрес общества уведомление, говорится в судебных документах. — В уведомлении, помимо прочего, содержалось требование об уплате штрафа в размере 2,37 млн руб. за неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом».

Такое же требование ДИТ направил в адрес организации, выдавшей банковскую гарантию для обеспечения исполнения контракта, — Московский кредитный банк. Этот банк полностью выплатил ему указанную сумму, после чего «в порядке регресса предъявил эту сумму к возмещению обществу».

В ходе рассматриваемого судебного разбирательства суд встал на сторону истца, согласившись с его доводами о том, что штраф был начислен ДИТом, исходя из полной цены контракта, в то время как это нужно было делать, исходя из цены одного отчетного периода (одного месяца, а именно июня 2020 г.).

С учетом цены работ в этот период в размере 2,264 млн руб. и закрепленной в контракте системы расчета неустоек, сумма финального штрафа для «И-эйдж» составляет 226,4 тыс. руб. Это в 10,5 раз меньше размера первоначальных претензий ДИТа.

На момент публикации данного материала представители ДИТа прокомментировать CNews итоги судебного разбирательства не смогли.

Примечательные подробности

Логично предположить, что после такого исхода рассматриваемого разбирательства (если оно не будет оспорено ДИТом) «И-эйдж» сможет изменить ход событий в своем разбирательстве с Московским кредитным банком. Этот банк в апреле 2021 г. по суду взыскал с компании полную сумму выплаченной им ДИТу гарантии в 2,37 млн руб., а также 20,7 тыс. руб. процентов за пользование гарантией, 50 тыс. руб. неустойки и 35,5 тыс. руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

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Последовавшие за этим апелляция и кассация оставили решение первой инстанции в силе.

В то же время «И-эйдж» удалось избежать попадания в реестр недобросовестных поставщиков, что лишило бы компанию права в течение двух лет участвовать в госзакупках по 44-ФЗ (регулирует закупки для госорганов).

Из судебных документов следует, что с требованием о включении «И-эйдж» в этот реестр ДИТ ранее обращался в ФАС. Антимонопольный орган это требование не удовлетворил, решив 31 августа 2020 г., что «поведение общества нельзя считать недобросовестным, а обстоятельства, указывающие на намеренное ненадлежащее исполнение условий контракта, не подтверждаются».

При этом расторжение ДИТом контракта в одностороннем порядке «И-эйдж» оспорить в суде не удалось. В октябре 2020 г. компания обратилась в суд с иском о признании этого расторжения недействительным. Служители Фемиды встали на сторону ДИТа. Апелляционная и кассационная инстанции правомерность такой позиции подтвердили.