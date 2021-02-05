World of Tanks появится в Steam

Wargaming объявила о намерении сделать свою флагманскую игру World of Tanks доступной в Steam. Когда это произойдет, игроки, использующие стандартную и Steam-версии, смогут сражаться бок о бок (или лицом к лицу) в PvP-боях на одних и тех же серверах. Зайти в World of Tanks через Steam смогут только пользователи новых аккаунтов, созданных на этой платформе. При этом в Steam-версии будет доступен весь контент игры.

«Мы всегда старались сделать World of Tanks доступной всем и рады приветствовать сообщество Steam в дружной семье „танкистов“, — сказал глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов. — В скором времени пользователи Steam смогут прочувствовать, насколько уникальны своим накалом бои, кипящие в „Танках“. Надеемся, им понравится в нашей игре».

Впервые в истории пользователи Steam получат возможность присоединиться к сообществу «танкистов» (160 млн зарегистрированных игроков по всему миру, включая 45 млн в России). Они смогут поставить в свои ангары более 600 единиц бронетехники середины XX века и опробовать ее в боях, оттачивая тактические навыки. Версия World of Tanks для Steam выйдет до конца 2021 г.; дополнительная информация доступна на странице игры в Steam.