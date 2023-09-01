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Игровые клавиатуры B130N, B320N от Bloody: RGB-подсветка и Anti-Ghosting

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две новых проводных модели игровой клавиатуры B130N и B320N. Новинки обладают быстрым откликом и возможностью создавать собственные макросы. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Обе модели оснащены мембранными переключателями. Частота опроса составляет 1000 Гц, технология ультраполлинга обеспечивает моментальное выполнение всех команд со сверхбыстрым откликом в 1 миллисекунду.

У модели B130N 104 клавиши, включая восемь функциональных. «Парящие» колпачки приподняты над базой, что позволяет легко чистить клавиатуру от грязи и пыли, а также создает интересный эффект подсветки. Модель B320N вмещает 113 клавиш, среди которых восемь функциональных и девять индивидуально программируемых. Для создания колпачков применяется метод двойного литья.

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Игровые клавиатуры B130N, B320N

Обе модели оснащены усиленной клавишей «пробел» с двойными пружинами, винтами и компенсирующей планкой, что значительно повышает прочность. четыре игровых клавиши WASD рассчитаны на долгое использование. Мультимедийные горячие клавиши регулируют звук и воспроизведение медиафайлов. Специальный игровой режим деактивирует клавишу «Windows» сочетанием клавиш Fn + F8 для предотвращения вылета из игровой сессии.

Технология мультинажатия позволяет одновременно использовать неограниченное количество клавиш без зависаний. Для большей кастомизации под конкретные игры предусмотрена возможность создавать и настраивать собственные макросы через ПО Bloody KeyDominator. Подсветка Neon переключается сочетанием клавиш Fn + F12, яркость настраивается при помощи Fn + ^/v.

Габариты B130N составляют 450x154x38 мм, вес – 730 г. Размер B320N – 492x235x47 мм при весе 923 г. Модель B320N дополнительно оснащена эргономичной подставкой для запястья, с которой рука не устает даже во время длительных игровых сессий. Обе клавиатуры подключаются при помощи 1,8-метрового кабеля.

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Новинки доступны для заказа в Merlion.

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Компания A4Tech основана в 1987 г. Ее головной офис находится в Тайбэе, Тайвань. В 2011 г. в A4Tech создали новую игровую продуктовую линейку — Bloody. В 2019 г. свет увидела и новая линейка офисной периферии Fstyler. На рынках стран СНГ продукция A4Tech присутствует с 1990 г. Компания Merlion является эксклюзивным дистрибьютором A4Tech на территории России.

Merlion – это широкопрофильный дистрибьютор. Компания развивает такие сегменты дистрибуции, как: потребительская электроника, бытовая техника, канцелярские принадлежности, офисная мебель, подарки для бизнеса. Особое внимание уделяется развитию проектной дистрибуции – как оборудования, так и программного обеспечения. Партнерская сеть Merlion насчитывает 8000 компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Логистический комплекс Merlion построен на автоматизированных процессах по планированию и мониторингу маршрутов, а также подбору заказов. Доставка осуществляется в любой регион России. Общая площадь складских помещений компании 260 тыс. кв. метров.

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