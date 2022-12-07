Realme представила в России ноутбук Book Prime

Realme, бренд смартфонов, объявляет о российском старте продаж новинки экосистемы, своей второй модели ноутбука – Realme Book Prime. Это тонкий ноутбук с системой жидкостного охлаждения и высокоскоростными вентиляторами стоимостью до 70 тыс. руб. Он оснащен 2K-экраном, 16+512 ГБ памяти и процессором Intel Core i5. Об этом CNews сообщили представители Realme.

В новинке установлены графический процессор Intel Iris Xe и процессор Intel Core i5-11320H 11 поколения, сочетающий в себе архитектуру Willow Cove на основе 10 нм техпроцеса SuperFin. Подобное сочетание вместе с быстрой памятью большого объема (16 ГБ) и емким SSD на 512 ГБ подходит для производительной работы и создания разнообразного контента.

Устройство оборудовано батареей, способной проработать до 11,5 часов без перерыва, и быстрой зарядкой 65 Вт, восполняющей 50% аккумулятора всего за 30 минут. Поддерживается и реверсивная зарядка. А благодаря двум ультратонким высокоскоростным вентиляторам и обновленной системе жидкостного охлаждения с испарительной камерой Realme Book Prime не греется и на 32,7% эффективнее отводит тепло, чем Realme Book прошлого поколения. Подобные системы охлаждения обычно доступны в гораздо более дорогих игровых моделях стоимостью более 100 тыс. руб.

Realme Book Prime

2K-дисплей ноутбука подходит для работы в любых условиях: диагональ 14 дюймов с яркой IPS матрицей с пиковым разрешением 400 нит позволяет считывать информацию, даже если работать при ярком дневном свете на улице. Цветовой охват 100% sRGB обеспечивает полный спектр цветов для реалистичности визуальных эффектов и пригодится людям творческих профессий. Экран ноутбука на 33% ярче и имеет разрешение в полтора раза выше, чем у типичных моделей конкурентов.

Благодаря безрамочному дизайну и толщине рамок 5,3 мм полезная площадь экрана ноутбука составляет 90%. Это обеспечивает максимальное погружение в контент, а угол обзора в 170° позволяет смотреть на экран с любой стороны, что очень удобно при, например, демонстрации презентации на совещании, или проведении переговоров в коворкинге или кафе. Соотношение сторон экрана 3:2 по сравнению с традиционными 16:10 может отображать больше информации в Microsoft Office и позволяет смотреть изображения без темных рамок, что важно для профессиональных фотографов. Анодированный алюминиевый корпус ноутбука легок и портативен – его вес 1,37 кг, толщина 14,9 мм, а кнопка питания совмещена со сканером отпечатка пальцев, что обеспечивает дополнительную защиту. Эргономичная клавиатура новинки оснащена увеличенным тачпадом и тремя уровнями подсветки.

Realme Book Prime – мультимедийное устройство с предустановленной Windows 11. Для просмотра видео, коммуникаций и игр он оборудован стереозвуком DTS Harman, двойным микрофоном с шумоподавлением во время разговоров и HD-камерой на 720р. Его пользователям доступны широкие возможности подключения периферийных устройств, в том числе через Thunderbolt 4, который обеспечивает сверхбыструю передачу данных со скоростью до 40 Гбит/с, быструю зарядку и подключение до двух внешних дисплеев с разрешением 4K. Также в наличии Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, аудиоразъем 3,5 мм и USB-A 3.1, USB-C 3.2.

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Realme Book Prime уже доступен в продаже в синем и сером цветах по цене от 69 990 руб.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 млн. Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.