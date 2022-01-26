Microsoft на коне. Все сегменты ее бизнеса показали внушительный рост

Microsoft отчиталась о деятельности в IV квартале 2021 г. Корпорация нарастила показатели по всем основным направлениям бизнеса. Лучше всего себя показали продажи Windows, Office и облачных услуг. В итоге за год выручка Microsoft выросла на 20%, а чистая прибыль – на 21%.

Успешный квартал для Microsoft

Корпорация Microsoft опубликовала отчет за II квартал финансового 2022 г., начавшийся 1 октября 2021 г. и завершившийся 31 декабря 2021 г. (совпадает с IV кварталом календарного 2021 года). За отчетный период корпорация показала стремительный взлет выручки чистой прибыли. Основными драйверами успеха явились ее основные софтверные продукты, а также облачные сервисы.

Выручка Microsoft достигла $51,7 млрд, что на 20% больше аналогичного периода предыдущего финансового года. Чистая прибыль подскочила на 21% год к году и составила $18,8 млрд. Рост операционной прибыли остановился на отметке 24% – $22,2 млрд.

Выручка с поставок Windows OEM-производителям ПК за отчетный период выросла на 25%, а поставка Office бизнес-клиентам, включая облачную версию пакета, принесла на 14% больше выручки, чем годом ранее. Выручка социальной сети LinkedIn, которую Microsoft купила в июне 2016 г., показала 37-процентный рост.

Для Microsoft это 12-й по счету квартал, закрытый с результатами, значительно превосходящими прогнозы

Доходы от пользовательских продуктов и облачных сервисов Office увеличились на 15%. Число подписчиков Microsoft 365 Consumer достигло 56,4 млн человек – это на 20% больше в сравнении с отчетным периодом 2021 фискального года. Выручка от серверных продуктов и облачных сервисов Azure увеличилась в сумме на 29%. Рост одних только облаков достиг 46%. Microsoft объяснила это «высоким спросом на ее продукты».

Отдельно следует отметить, что по итогам III квартала 2021 г. Microsoft закрепилась на втором месте в рейтинге владельцев крупнейших облачных сервисов. Ее Azure удерживал 21% рынка против 32% у Amazon Web Services и 8% у Google Cloud (статистика Statista.com).

«Железная» часть бизнеса Microsoft тоже демонстрирует рост, хотя и не столь значительный по сравнению с софтверной. Так, выручка контента и услуг для приставок Xbox увеличился на 10 %, а выручка с продаж компьютеров и ноутбуков линейки Surface стала выше на 8% год к году.

Влияние внешних факторов

Как пишет The Verge, столь значительные показатели роста Microsoft за отчетный период являются, в том числе, и следствием стечения внешних обстоятельств. В первую очередь это касается стремительного роста продаж компьютеров и ноутбуков. CNews писал, что 2021 г. их было продано почти на 15% больше, нежели годом ранее.

Подавляющее большинство ПК (73,72% по данным StatCounter за декабрь 2021 г.) работают на базе Windows. Релиз новой Windows 11 пришелся как раз на II квартал финансового 2022 года.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) во время диалога с инвесторами корпорации подчеркнул, что Microsoft фиксирует «структурные изменения спроса на персональные компьютеры». С его слов, это касается как увеличения общего числа компьютеров в мире, так и времени, которое люди проводят за ними. The Verge пишет, что в настоящее время актуальные ОС Microsoft (Windows 10 и Windows 11) установлены на 1,4 млрд устройств по всему миру.

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По причине стремительного роста продаж ПК один из прогнозов Microsoft в итоге не сбылся. Аналитики корпорации предполагали, что продажи устройств Surface просядут, но они, наоборот, подскочили на 8%. На это повлиял, в том числе, и анонс моделей Surface Pro 8 и Surface Laptop Studio в октябре 2021 г. Также в октябре 2021 г. Microsoft выпустила сверхдешевый ноутбук Surface Laptop SE по цене китайского смартфона.

Сатья Наделла, глава Microsoft

Игровой бизнес Microsoft пошел в рост на фоне повышенного спроса на игровые приставки Xbox Series X/S, анонсированные осенью 2020 г. Контент и сервисы для Xbox продавались на 10% лучше, чем годом ранее, а сами консоли – на 4% лучше. Не исключено, что на это косвенно повлияла покупка компании ZeniMax Media, которой принадлежат крупные разработчики и издатели современных видеоигр. Ее Microsoft приобрела в сентябре 2020 г., а в январе 2022 г. под ее крыло перешел еще один крупный игрок игрового рынка – Activision Blizzard.

37-процентный взлет доходов соцсети LinkedIn Microsoft в своем отчете объяснила стабильным ростом спроса на рекламу в этом сервисе со стороны рекламодателей. Этот же фактор повлиял и на рост доходов от поискового и новостного сервисов корпорации на 32%.

Планы на будущее

В своем отчете Microsoft не приводит прогнозы относительно III квартала финансового 2022 г., который завершится 31 марта 2022 г. Однако в ходе отчета о доходах корпорации Сатья Наделла раскрыл некоторые ее планы на ближайшее будущее.

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Глава Microsoft затронул тему метавселенной. В данном направлении работают многие крупные корпорации, и особенно в этом преуспела компания Facebook. Для нее это стало основным сегментом бизнеса – в октябре 2021 г. она даже сменила название на Meta.

Сатья Наделла заявил, что Microsoft находится в «хорошей форме», чтобы поймать так называемую «следующую волну интернета».

Под этим термином Наделла подразумевает «более открытый мир, в котором у пользователей будет возможность создавать свои собственные метавселенные, вне зависимости от того, о ком идет речь – об организациях, разработчиках видеоигр или о ком-либо еще».