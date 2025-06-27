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Softline Омегальянс Exeplant ЭкзеПлэнт MES Engineering МЕС Инжиниринг

Softline - Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг

ИТ-компания EXEPLANT , входящая в группу ОМЕГАЛЬЯНС®, специализируется на разработке и внедрении программных решений, нацеленных на повышение эффективности управления производством. Компания предлагает российским предприятиям инструменты цифровизации методики и практики, с помощью которых можно увеличить эффективность современного производственного предприятия.

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Судебные дела (1) на сумму 32 500 181 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 32 500 181 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний «Омег-Альянс» 1
24.12.2024 Решение ExeMES запущенно в промышленную эксплуатацию в АО УК «Кузбассразрезуголь». 1
23.10.2024 Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве. 1
19.09.2024 Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant 2
17.07.2023 Как внедрить отечественную систему управления производственными процессами на замену иностранного ПО 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 5 4
Schneider Electric - Aveva - Авева 44 2
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 17 2
Yandex - Яндекс 7846 1
Schneider Electric 582 1
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 36 1
Schneider Electric Центр Инноваций 5 1
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Сумма Технологий 23 1
Klinkmann - Клинкманн 11 1
ПромАвтоматика - Промышленная автоматика Контроль доступа 11 1
Парадигма 155 1
V2 Grupp - В2 Групп 7 1
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 56 1
SAP SE 5344 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 181 1
Векас - Vekas 3 1
Датапарк 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7733 1
Газпром нефть 645 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 206 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 26 1
РЖД - Российские железные дороги 1947 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1182 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 157 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 10 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3148 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 799 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10786 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4209 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 797 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11477 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3018 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1325 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1262 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 574 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 150 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 421 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2286 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 156 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами - Автоматика и телемеханика - диспетчеризация автоматизированных систем управления технологическими процессами 28 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2250 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 10 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10652 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7787 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 397 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 542 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1359 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 145 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 504 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 380 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 603 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 217 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2105 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 395 1
Data monetization - Монетизация данных 1723 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5643 1
Оповещение и уведомление - Notification 4953 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2501 1
Softline - Омегальянс - Exeplant - ExeMES 3 3
Google YouTube - Видеохостинг 2827 1
Apple AirPods - Наушники 142 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 719 1
Schneider Electric EcoStruxure 68 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Schneider Electric - Aveva System Platform - Wonderware ArchestrA System Platform 5 1
Schneider Electric - Aveva Plant SCADA - Wonderware Information Server 5 1
Schneider Electric - Aveva InTouch HMI - Wonderware InTouch HMI 9 1
Schneider Electric - Aveva MES - Aveva Manufacturing Execution System - Wonderware Factelligence MES 12 1
Schneider Electric - Aveva Customer First 1 1
Schneider Electric - Aveva Insight Cloud Platform 1 1
Schneider Electric - Aveva Production Management 1 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Консом Групп НИЦ - КОНСОМ.ИНКА - индустриальная кибернетическая система 12 1
Керейник Юрий 4 4
Ибрагимов Рустем 21 1
Васильев Евгений 122 1
Лебедев Алексей 25 1
Александров Юрий 4 1
Надеин Андрей 15 1
Сафронов Павел 1 1
Гришин Константин 1 1
Андреев Александр 26 1
Бажин Владимир 2 1
Шестаков Александр 38 1
Цветков Сергей 19 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
Зарецкий Николай 1 1
Мочальников Юрий 1 1
Албул Андрей 1 1
Павлов Петр 2 1
Терентьев Валентин 1 1
Гущин Станислав 4 1
Шитов Константин 2 1
Пирожков Владимир 6 1
Трапицын Виктор 5 1
Маркелов Артем 2 1
Зайцев Константин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3122 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Турция - Турецкая республика 2430 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1455 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 296 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4163 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6049 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 962 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2515 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 1
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Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 834 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 654 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2288 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1450 1
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