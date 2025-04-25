Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173566
ИКТ 13507
Организации 10574
Ведомства 1453
Ассоциации 993
Технологии 3432
Системы 25422
Персоны 74487
География 2816
Статьи 1511
Пресса 1209
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 847

Softline Омегальянс Maintex Мейнтекс

Softline - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс

MAINTEX — российская консалтинговая компания, входящая в группу OMEGALLIANCE. Специализируется на практической реализации стратегического подхода к управлению основными производственными активами на предприятиях различных отраслей.

Судебные дела (2) на сумму 2 654 456 ₽
в качестве истца (1) на сумму 2 060 456 ₽
в качестве ответчика (1) на сумму 594 000 ₽


25.04.2025 SL Soft (ГК Softline) и Maintex объявляют о сотрудничестве 1
10.06.2024 Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ») 1
14.09.2023 Maintex и «Галактика» усилили совместную работу по реализации проектов по управлению техническим обслуживанием и надежностью производственных активов 1
06.10.2020 Компания «Мейнтекс» приглашает на вебинар по теме «Практика применения предиктивной аналитики на примере промышленных предприятий различных отраслей промышленности Российской Федерации» 1
08.02.2018 «Галактика» и «Омегальянс» внедрят методики управления производственными активами 1
22.10.2012 Круглый стол: «Офис будущего: инфраструктурные решения» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1475 2
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 4 1
Softline - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 5 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8850 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7523 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3014 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52222 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11433 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12942 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4500 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 776 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 762 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1299 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5695 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12665 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2992 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10533 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1500 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1220 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20348 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 804 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14064 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21665 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28176 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11818 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 543 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 2
Microsoft Teams - MS Teams 565 1
Надеин Владислав 1 1
Серова Елена 320 1
Попова Мария 141 1
Надеин Андрей 14 1
Бургардт Александр 13 1
Михеева Ольга 3 1
Муравьев Виталий 1 1
Ромахин Роман 2 1
Корнилов Алексей 10 1
Субанов Булад 6 1
Головин Андрей 15 1
Пасеков Владимир 24 1
Григорьева Евгения 60 1
Николаев Андрей 17 1
Мальков Антон 44 1
Коробкина Оксана 15 1
Шевченко Владимир 148 1
Россия - РФ - Российская федерация 147816 4
Россия - Заполярье 120 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ - Заполярный район 26 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14222 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 253 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13966 1
Газы 175 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8932 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5880 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11292 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Вторая жизнь: 7 способов использовать старый смартфон или планшет

Обзор смартфона HUAWEI Mate 70 Pro: ультимативный фотофлагман

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153