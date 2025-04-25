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SL Soft (ГК Softline) и Maintex объявляют о сотрудничестве

Разработчик российских бизнес-приложений SL Soft (ГК Softline), в продуктовый портфель которого входит платформа Visitech для цифровизации и автоматизации процессов промышленной безопасности и охраны труда, и компания Maintex, специализирующаяся на реализации стратегического подхода к управлению основными фондами и цифровизацией на предприятиях капиталоемких отраслей промышленности, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество также способствует укреплению лидерских позиций ГК Softline в сегменте разработки ПО. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Партнерство позволит расширить функциональные возможности продуктов за счет интеграции платформы Visitech и опыта консультантов Maintex в области оптимизации ремонтных процессов предприятий. Совместное решение поможет предприятиям оптимизировать контроль безопасности, автоматизировать операционное управление и снижать производственные риски за счет единой методологии и интеграции различных систем, а также усилит продуктовую экспертизу и повысит востребованность решений на рынке.

«Благодаря сотрудничеству с Maintex мы сможем предложить отраслям инновационные инструменты цифровизации и промышленной безопасности, с помощью которых можно не только снизить риски на объектах, но и значительно увеличить операционную эффективность», — сказал Павел Захматов, управляющий директор Visitech компании SL Soft.

«Объединение нашей экспертизы в области управления ремонтами, надежностью и эффективностью производственных активов с технологиями SL Soft открывает новые возможности для цифровизации производств. Синергия нашего опыта и платформы Visitech позволит промышленным компаниям оптимизировать процессы, непосредственно влияющие на эффективность и сроки проведения крупных ремонтов, а также повысит технологическую безопасность эксплуатируемых активов», — сказал Роман Ромахин, исполнительный директор компании Maintex.

Visitech — это модульная платформа, предлагающая решения в области промышленной безопасности, охраны труда и повышения производственной эффективности. Комплексная система позволяет цифровизировать различные процессы на предприятиях нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслей, работающих в условиях повышенных производственных рисков.

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