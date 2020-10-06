Компания «Мейнтекс» приглашает на вебинар по теме «Практика применения предиктивной аналитики на примере промышленных предприятий различных отраслей промышленности Российской Федерации»

Компания «Мейнтекс» предлагает вам и вашим коллегам принять участие в вебинаре по теме «Практика применения предиктивной аналитики на примере промышленных предприятий различных отраслей промышленности Российской Федерации». Основное внимание на вебинаре будет уделено бизнес-эффекту от применения этих инструментов, который выражается в повышении готовности оборудования, минимизации внеплановых остановов, управлении рисками, снижении производственных издержек и инвестиций в поддержание основных фондов. На вебинаре рассмотрят не только теоретическую основу предиктивной диагностики, но и покажут ряд примеров значительной экономии, которую заказчикам удалось достичь за счет применения проактивного подхода.

Программа вебинара:

Предпосылки к применению инструментов предиктивной диагностики и аналитики в промышленности. Основная суть и особенность подхода. Обзор и сравнительный анализ инструментов предиктивной диагностики и аналитики в промышленности. Демонстрация системы предиктивной диагностики на реальных данных: очистка данных и надстройка моделей, применение моделей для диагностики отклонений в режиме play-back (компрессоры, насосы, мазутопроводы, мельницы, турбогенераторы и др.) Примеры применения системы предиктивной диагностики для различных отраслей промышленности Российской Федерации. Опыт «Мейнтекс». Бизнес-эффект применения предиктивной диагностики и аналитики

К участию в вебинаре приглашаются руководители и сотрудники, цифровых офисов, специалисты, в сферу ответственности которых входит применение передовых цифровых инструментов для повышения эффективности производства, ИТ-подразделений, руководители и специалисты технической дирекции, дирекции по производству, ремонтам и надежности промышленных предприятий Российской Федерации и стран СНГ.



Дата и время проведения: 22 октября 2020, с 10:00 до 11:30

Платформа проведения: Microsoft Teams. Индивидуальная ссылка будет выслана всем зарегистрированным участникам.

Условия участия: участие в конференции бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

Организация конференции: Владислав Надеин, Vladislav.Nadein@omeg-a.ru, +7-903-597-36-47