Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами Москвы будет модернизирована

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

По заказу ГКУ г. Москвы «Информационный город» будут выполнены работы по развитию информационной системы «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами» г. Москвы.

Функциональным заказчиком работ выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Исполнителем масштабных работ станет компания «Иннобалт», входящая в группу компаний «Эттон».

АИС «Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами» создана в рамках реализации реформы по обращению с отходами для автоматизации деятельности регионального оператора, департамента жилищно-коммунального хозяйства, иных органов и организаций, участвующих в процессах обращения с отходами на территории Москвы.

Модернизация информационной системы позволит повысить экономическую и технологическую эффективность сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов на территории Москвы. Более того, ожидается повышение качества управленческих решений, принимаемых органами власти Москвы, благодаря развитию системы анализа данных, получения отчетности, обеспечения информированности для принятия управленческих решений на основе оценки их последствий.

Таким образом, предстоит создать систему учета и отображения на картах сведений о местах накопления отходов и организациях, осуществляющих обращение с отходами, автоматизировать деятельность структурных подразделений регоператора, обеспечить использование регулярно актуализируемых городских и федеральных справочников и классификаторов, реализовать интеграцию с городскими информационными системами для прозрачного межведомственного взаимодействия, обеспечить учет отходообразователей во взаимосвязи с источниками образования отходов. На выполнение работ отведено более 7 месяцев.

Пользователями модернизированной системы станет широкий круг лиц, вовлеченных в процесс обращения с отходами, среди которых уполномоченные представители органов исполнительной власти города Москвы, подведомственные им организации, региональный оператор и непосредственные потребители услуг.

Другие материалы рубрики

Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит»

В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом

Власти еще раз перенесли обязательную предустановку российского ПО на ПК и смартфоны

МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Сбербанк отвоевал себе контракт на главную ИТ-платформу страны «Гостех»

Счетная палата нашла у Минцифры нарушения при подключении школ и больниц к интернету. Минцифры отбивается

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы

Лучшие смартфоны до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Техноблог

Самые необычные системы передачи звука в наушниках

Самые безопасные обогреватели для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

Новая супербелая краска охлаждает поверхности даже ниже температуры воздуха
Показать еще
Как обеспечить безопасность сетей 5G Как обеспечить безопасность сетей 5G Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать