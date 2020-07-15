«Ростелеком» покупает поставщика решений для цифровизации инфраструктуры ЖКХ

«Ростелеком» через свою дочернюю компанию АО «Нетрис» заключил юридически обязывающие соглашения о приобретении 51% долей ООО «Форкам» — поставщика программных решений в области управления жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ).

Ключевые активы компании — проприетарное программное обеспечение для организации учета, планирования и содержания объектов городской инфраструктуры, контроля работы подрядных организаций, инвентаризации объектов ЖКХ. «Ростелеком» пользуется продуктами «Форкам» в рамках комплексного решения для построения Единой системы телеметрического контроля транспортных средств и выездных бригад по контракту с Департаментом ЖКХ города Москвы.

Старший вице-президент, руководитель аппарата президента «Ростелекома» Анна Шумейко, сказала: «“Ростелеком” уверенно сохраняет статус лидера в предоставлении комплексных цифровых решений для управления городским хозяйством. По всей стране мы развиваем проекты смарт-сити, что является нашим долгосрочным стратегическим приоритетом. В частности, уже не первый год мы реализуем крупный проект с Правительством Москвы с целью организации системы контроля транспортных средств на основе телеметрии. В этом проекте компания “Форкам” помогает нам с программными продуктами по сверке количества оказанных услуг, а также мониторингу и контролю достоверности данных. Сделка позволит расширить географию бизнеса “Форкам” за счет использования его решений в аналогичных проектах “Ростелекома” по всей стране».