В России с ужасающей скоростью растет число несостоявшихся госзакупок. Во всем виноваты санкции

Закупки российских госведомств в I квартале 2022 г. начали срываться одна за одной. Всего за год их стало на 73 тыс. больше. Эксперты утверждают, что всему виной антироссийские санкции и слабость рубля, но на деле проблемы начались задолго до событий февраля и марта 2022 г.

Закупки невозможно осуществить

В России отмечен стремительный рост количества госзакупок, сорвавшихся по тем или иным причинам, пишет ТАСС. По информации торговой площадки «РТС-тендер», за один только I квартал 2022 г. (завершился 31 марта 2022 г.) их стало больше на 54%.

В отчете «РТС-тендера» говорится о закупках, проводимых в рамках федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По оценке аналитиков площадки, у роста числа несостоявшихся госзакупок есть две основные причины, которые тесно переплетены между собой.

Первая причина – это невозможность импорта того или иного товара иностранных компаний в связи с антироссийскими санкциями, наложенными в феврале и марте 2022 г. из-за спецоперации. Также на невозможность проведения госзакупки влияет хаотичный рост цен из-за геополитической обстановки в мире и падения курса рубля по отношению ко всем основным валютам мира. В результате поставщики просто не выходят на тендер.

«Их (участников тендера – прим. CNews) поведение понятно: госзакупки – это всегда длинные контракты, поэтому они не хотят рисковать или работать с отрицательной маржой. Сейчас ведется активная выработка механизмов и действий по стабилизации ситуации и восстановлению цепочек поставок», – заявил агентству генеральный директор «РТС-тендера» Владимир Лишенков.

Санкции стали мешать российским гостендерам. Впрочем, проблема не только в них

За год число отмененных закупок выросло на 54% и составило 73 тыс. По деньгам прирост еще более внушительный – 138% год к году или 293 млрд руб.

Не количеством, так суммами

I квартал 2022 г. в целом ознаменовался падением числа госзакупок. За этот период их количество достигло 425 тыс., что на 7% меньше показателя за I квартал 2021 г.

Несмотря на это, общая сумма госзакупок, наоборот, выросла на 11% год к году и составила 2,1 трлн руб. И это еще без учета закупок у единого поставщика, а также тех госзакупок, что в итоге были отменены.

Крупнейшими регионами России по начальной (максимальной) цене госконтрактов (в сумме) стали Москва (376 млрд руб.) и Московская область (117 млрд руб.). Этот параметр в Москве за I квартал 2022 г. сократился на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г, а в Подмосковье, напротив, показал 19-процентный рост.

Замыкает топ-3 регионов северная столица. Здесь прирост составил 33%, а общая сумма максимальных цен контрактов достигла 108 млрд руб.

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За Санкт-Петербургом следует Татарстан (73 млрд рублей, плюс 29%). Пятую строчку заняла Ростовская область – 60 млрд рублей, 17-процентный рост.

Властям нужны стройки

Если рассматривать все госзакупки за I квартал 2022 г. по отраслям, то первое место с гигантским отрывом занимают контракты в сфере строительных работ и сооружений. Здесь общая максимальная цена всех контрактов составила 1,1 трлн руб. На втором месте – продукция обрабатывающих производств (550 млрд руб.), на третьем – услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью (86 млрд руб. Четвертую позицию в рейтинге заняли услуги по недвижимости (51 млрд руб.), а пятую – административные и вспомогательные услуги (46 млрд руб.).

Как отменялись закупки в сфере ИТ

ИТ-отрасль оказалась в числе тех, кто пострадал от отмен госзакупок. Но тут следует отметить, что далеко не все из них связаны с санкциями, запретом импорта и падением курса рубля.

Например, еще в самом начале февраля 2022 г. подконтрольный РЖД Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС) не смог приобрести свыше 2000 лицензий на различное ПО и сервисы Microsoft. Сумма контракта составляла 130 млн руб. Проблема скрывалась в том, что оба претендента подали ненадлежащие заявки, которые были отклонены. Напомним, что в марте 2022 г. Microsoft из-за санкций ушла из России, но в месяц спустя без лишнего шума вернулась в страну.

В середине февраля 2022 г. в схожей ситуации оказалось российское Федеральное казначейство. Ведомство не смогло осуществить закупку телекоммуникационного оборудования с криптозащитой, сертифицированной ФСБ. «Железо» предназначалось для подразделений Казначейства по всей России, включая Крым и Севастополь, а купить его не удалось потому, что за все время проведения тендера не нашлось ни одной заявки, соответствующей его условиям. Сумма контракта составляла 288,4 млн руб.

Еще одна госзакупка провалилась в начале марта 2022 г., когда Россия уже находилась под санкциями. Однако их влияние здесь косвенное. CNews писал, что МВД России не смогло приобрести 133 сервера на российских процессорах «Эльбрус» для ИТ-системы видеофиксации дорожных происшествий «Паутина».

Это уже второй провал данной закупки – первый случился в январе 2022 г., поскольку ведомство установило заниженную цену контракта (481 млн руб.). Ко второй попытке МВД подняло начальную цену контракта на 58 млн руб. до 539 млн руб., но рынок в один голос утверждал, что сумма все еще остается неадекватной и сильно заниженной, с учетом падения рубля и ограничений на импорт техники.