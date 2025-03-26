В «Яндекс Go» можно будет оплатить проезд в общественном транспорте

В «Яндекс Go» скоро появится возможность оплаты проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях. Купить билет можно будет прямо в приложении, отсканировав QR-код, или с помощью Bluetooth. Первым городом в России, где появится такая возможность, станет Ярославль. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В приложении «Яндекс Go» можно будет оплачивать проезд двумя способами: сканируя QR-код в транспорте или подключаясь к Bluetooth-меткам, размещенным в салоне. Так, для покупки билета через Bluetooth необходимо включить его на смартфоне, затем в разделе «Транспорт» выбрать свой автобус, трамвай или троллейбус и подтвердить оплату. Оба метода позволяют точно выбрать нужный транспорт и оплатить проезд именно в нем.

Можно не привязывать банковскую карту непосредственно перед оплатой — деньги спишутся с той, которую ранее использовали в других сервисах приложения. Поэтому пассажир сможет оплатить проезд в транспорте со смартфона через привычное приложение, даже если забыл дома кошелек или банковскую карту. Купленный билет сохранится в раздел «Мой билет» в приложении.

Функция оплаты проезда в транспорте станет дополнением к другим городским сервисам приложения. Скоро покупка билетов через «Яндекс Go» появится в десятках регионов России.