Новгородцы смогут оплатить проезд в транспорте в «Яндекс Go»

У жителей Великого Новгорода скоро появится возможность оплачивать проезд в автобусах и троллейбусах в приложении «Яндекс Go». Купить билет можно будет в сервисе «Транспорт», отсканировав QR-код в салоне или подключившись к Bluetooth-метке. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

С помощью «Яндекс Go» уже сейчас можно построить маршрут на городском транспорте. Скоро можно будет в нем и оплатить поездки двумя способами. Пассажир сможет отсканировать камерой телефона QR-код в салоне и оплатить проезд. А также можно будет купить билет с помощью Bluetooth-метки в транспорте. Для этого достаточно активировать Bluetooth на телефоне, открыть сервис «Транспорт» и выбрать нужный автобус или троллейбус. Это так же просто, как подключить беспроводные наушники. После того, как смартфон поймает сигнал метки, можно будет купить билет. Оба варианта позволят определить конкретный маршрут и оплатить проезд именно в нем.

Деньги спишутся с карты, которая уже используется для покупок в сервисах «Яндекса». Поэтому оплатить проезд можно будет прямо со смартфона в привычном приложении, даже если под рукой не будет кошелька или банковской карты. Билет будет в разделе «Мой билет» и в истории заказов в супераппе.

В «Яндекс Go» собраны функции для тех, кто передвигается по городу — в супераппе можно строить маршруты, следить за движением общественного транспорта в реальном времени, уточнять расписание. При поддержке Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области вскоре в Великом Новгороде появится еще и возможность оплачивать проезд в общественном транспорте. О сроках запуска будет объявлено дополнительно. А в будущем такая опция будет доступна в десятках городов России.