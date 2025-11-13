Разделы

ЦППК разместила на станциях около 1,3 тыс. QR-кодов для обратной связи с начала года

С начала 2025 г. ЦППК разместила около 1,3 тыс. стикеров с QR-кодами на 185 остановочных пунктах. Наклейки наносят на билетные автоматы, валидаторы и терминалы для оформления предварительных проездных документов (ТППД), чтобы пассажиры могли оперативно сообщить о возможной неисправности оборудования.

Стикеры с QR-кодами уникальны для каждого устройства. Поэтому в обращении не нужно указывать его адрес и номер, сообщение автоматически будет привязано к конкретному автомату, валидатору или терминалу. Нововведение позволяет ускорить ремонт и обслуживание оборудования в два раза.

Отправить сообщение просто — достаточно отсканировать код камерой телефона и на открывшейся странице выбрать соответствующий пункт из списка. Наводящие вопросы чат-бота помогут остановиться на наиболее подходящем варианте. Описание проблемы своими словами может привести к неправильной регистрации обращения и увеличить время реагирования причастных служб. При желании можно приложить комментарии и фото.

ЦППК размещает стикеры на устройствах для оформления и валидации билетов на станциях без турникетов с конца января 2025 г. Сейчас такие наклейки уже есть на оборудовании станций Горьковского, Киевского, Савеловского, Белорусского, Рижского и Курского направлений. На очереди размещение наклеек на Казанском направлении.

