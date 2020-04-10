В «Почта банк онлайн» можно моментально выпустить любую кредитную карту

Почта Банк объявил о том, что в интернет-банке и мобильном приложении банка можно моментально оформить и выпустить любую кредитную карту с лимитом до 100 тыс. рублей. Виртуальную карту можно сразу добавить в одно из приложений бесконтактной оплаты и оплачивать покупки с помощью смартфона, а также в интернете и приложениях. По желанию клиента также может быть выпущена пластиковая карта, которую можно получить в отделении.

Оформить таким образом можно любую кредитную карту Почта Банка - «Элемент 120», «Вездедоход», «Марки», «Пятерочка», «Зеленый мир». Для выпуска виртуальной кредитной карты необходимо подать заявку в личном кабинете в интернет-банке или в мобильном приложении: в интернет-банке: на главном экране в списке продуктов будет предложение «Кредитная карта до 1,5 млн. руб.»; в мобильном приложении: витрина продуктов в разделе «Кредитные карты».

«В сложившихся условиях мы рекомендуем всем нашим клиентам максимально использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать посещения банковских отделений. Тем более что в «Почта банк онлайн» можно удаленно получить любую услугу и совершить все операции. И если у вас еще нет «кредитки», и сейчас в ней возникла потребность, вы можете моментально оформить ее и начать использовать, не выходя из дома. Даже не являясь клиентом Почта Банка, с помощью Единой биометрической системы вы можете им стать, открыть счет и получить доступ ко всем продуктам и сервисам банка через дистанционные каналы обслуживания», — сказала член правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.