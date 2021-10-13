«Почта банк» запустил сервис переводов между счетами клиента в разных банках через СБП

«Почта банк» запустил сервис Me2Me Pull – переводы между своими счетами в разных банках по инициативе получателя средств в рамках Системы быстрых платежей (СБП). Новая функциональность позволяет быстро и удобно перевести средства со своих счетов в других банках.

Теперь в приложении «Почта банка» можно запросить перевод средств со своего счета в другом банке. Достаточно всего лишь указать банк, из которого планируется забрать деньги и отправить запрос. После подтверждения этой операции в приложении банка-отправителя деньги моментально будут переведены на счет в «Почта банке». И наоборот – в приложении другого банка можно запросить перевод денег со счета в «Почта банке».

«Сервисы переводов средств между картами разных банков по инициативе получателя средств давно существуют у платежных систем и пользуются большой популярностью у клиентов. Поэтому появление аналогичного сервиса в СБП является логичным продолжением развития системы. Теперь инициировать перевод через СБП может сам получатель, причем в приложении того банка, к которому он привык и которым пользуется чаще всего. Это маленькая революция, которая снимает много ограничений и открывает новые возможности для пользователей. Например, эта опция будет удобна клиентам, которым нужно аккумулировать определенную сумму на одном счете (например, для оплаты кредита или крупной покупки). И чем больше банков подключат эту опцию, тем более удобной и востребованной она станет», – отметила старший вице-президент, директор по инновациям «Почта банка» Анастасия Масленникова.