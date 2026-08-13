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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цверкун Кирилл

СОБЫТИЯ


13.08.2026 CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 2
22.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Цверкун Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Югория - страховая компания 44 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 19 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 601 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2862 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13888 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2073 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24450 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1564 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13726 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 197 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2498 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18051 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18150 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6697 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26293 1
Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 131 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
Каримов Руслан 66 1
Михалев Евгений 98 1
Алифанов Кирилл 85 1
Дружинин Станислав 20 1
Шведов Дмитрий 11 1
Хмельницкий Сергей 6 1
Казарин Иван 26 1
Демидов Сергей 129 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4023 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5731 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6603 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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