Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цверкун Кирилл
СОБЫТИЯ
|13.08.2026
|CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 2
|22.07.2022
|Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса» 1
Публикаций - 2, упоминаний - 3
Цверкун Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
|VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 131 1
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 126 1
|Каримов Руслан 66 1
|Михалев Евгений 98 1
|Алифанов Кирилл 85 1
|Дружинин Станислав 20 1
|Шведов Дмитрий 11 1
|Хмельницкий Сергей 6 1
|Казарин Иван 26 1
|Демидов Сергей 129 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464693, в очереди разбора - 724498.
Создано именных указателей - 199507.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.