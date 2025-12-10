«ОТП Банк» создал централизованную систему управления нормативно-справочной информацией на базе «Юниверс MDM»

«ОТП Банк» в рамках проектов импортозамещения бизнес-систем создал централизованную систему управления нормативно-справочной информацией (НСИ) на базе решения «Юниверс MDM» от компании «Юниверс Дата». Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

Переход на централизированную систему управления данными – закономерный этап стратегии развития ИТ-инфраструктуры «ОТП Банка». Ранее ряд ключевых справочников, поставляющих данные для других информационных систем, был реализован в CRM, но при этом отсутствовал автоматизированный порядок актуализации данных в них. При сборе операционной отчетности, расчетах мотивации и в других бизнес-процессах возникали сложности со сведением информации. Специалисты тратили много времени на ручное устранение расхождений в данных между системами, ведение справочников в таблицах, а также на дополнительные проверки качества мастер-данных.

Для автоматизации процесса актуализации данных и решения иных связанных с этим процессом бизнес-задач банк выбрал систему управления НСИ Юниверс MDM. Во время ее развертывания было организовано централизованное хранилище записей для ключевых справочников: оргструктура, операционная структура, сотрудники, штатное расписание, параметры полной стоимости кредита, критерии уровня риска и др. Также была разработана унифицированная информационная модель ведения НСИ, определена ролевая модель и назначены ответственные сотрудники, настроены процессы обновления информации в справочниках. Проект был реализован в мае 2025 года при технической и методологической поддержке со стороны ИТ-компаний DIS Group и «К2Тех».

В результате в «ОТП Банке» появился централизованный источник мастер-данных, исключающий дубли и конфликты версий, успешно перенесены справочники из информационных систем. А также организован стабильный сервис, позволяющий существенно снизить риски сбора неактуальной отчетности, поднять скорость формирования и снизить количество ошибок в операционной отчетности банка.

«Выбрав отечественное решение «Юниверс MDM», «ОТП Банк» смог в требуемые сроки создать надежный инфраструктурный сервис, позволяющий получать единую версию «правды» для всех потребителей данных, и эффективно интегрировать его в импортонезависимую архитектуру систем банка», — сказал Николай Шевцов, CDO «ОТП Банка».

«Юниверс MDM» представляет собой комплексное решение для управления нормативно-справочной информацией, позволяющее создавать единую систему работы с ключевыми данными компании. Платформа включена в реестр Минцифры, ее продажу и внедрение осуществляет мастер-дистрибьютор DIS Group.

«Системы управления мастер-данными не только снижают количество ошибок и улучшают качество отчетности, они позволяют повысить эффективность бизнес-процессов и уменьшить время вывода новых услуг на рынок. А это очень важно для топ-банков. Мы благодарим ОТП Банк за сделанный выбор и рассчитываем на продолжение успешного многолетнего сотрудничества», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

В интеграции выбранного «ОТП Банком» решения с ИТ-ландшафтом принимала участие компания «К2Тех».

«Для «К2Тех» ключевой задачей была бесшовная интеграция централизованной системы НСИ в ИТ-ландшафт «ОТП Банка». Мы обеспечили техническую координацию всех этапов: от проектирования модели данных и ролевой модели до настройки процессов обновления и миграции справочников из систем банка. Результат — создание автоматизированного и надежного источника данных, исключающего ручное устранение расхождений», — сказал Дмитрий Красников, руководитель направления Big Data & BI «К2Тех».

«ОТП Банк» планирует дальнейшее развитие централизованной системы управления НСИ, масштабируя ее на другие подразделения банка в целях снижения количества ошибок и улучшения качества отчетности.