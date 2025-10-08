Разделы

DIS Group и «Группа Астра» создают технологический альянс для развития отечественных ИТ-решений

Компания DIS Group, поставщик решений для управления данными, и «Группа Астра», участник российского рынка информационных технологий в области разработки инфраструктурного программного обеспечения и средств защиты информации, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение открывает новые возможности для развития отечественных программных продуктов и повышения их конкурентоспособности на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые направления сотрудничества: техническая интеграция платформ и решений обеих компаний; создание и внедрение совместных инновационных ИТ-решений; повышение эффективности клиентского опыта; развитие совместимости существующих решений; обмен экспертизой в области управления данными и информационной безопасности.

Стратегическое значение партнерства заключается в создании синергетического эффекта, который позволит обеим компаниям усилить свои позиции на рынке и предложить клиентам более комплексные и эффективные решения. Особое внимание будет уделено совместным решениям, отвечающим современным требованиям безопасности и производительности.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

«В условиях цифровой трансформации бизнеса критически важно предлагать клиентам решения, которые не только отвечают текущим потребностям, но и готовы к масштабированию. Партнерство с DIS Group открывает новые горизонты для создания интегрированных решений, способных обеспечить максимальную ценность для наших клиентов», — сказал Андрей Климов, заместитель генерального директора «Группы Астра».

«Объединив наши силы с «Группой Астра», мы создаем мощный продуктовый альянс для того, чтобы программные продукты и совместные решения двух компаний были еще более производительными, функциональными и стабильными», — отметил Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

