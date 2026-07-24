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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сиротинкин Павел

СОБЫТИЯ


24.07.2026 «Лобачевский» доказал эффективность микроспутников для мониторинга сельскохозяйственных культур 1
08.10.2020 Гейминг становится новым драйвером роста выручки для операторов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сиротинкин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Constanta 2 1
LG Electronics 3732 1
Huawei 4656 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3268 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1999 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22868 1
Data monetization - Монетизация данных 1961 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18292 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1892 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 361 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6253 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9783 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2261 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1525 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2556 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10104 1
NCSoft Lineage 103 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Головков Назар 1 1
Савчук Константин 7 1
Евразия - Евразийский континент 642 1
Южная Корея - Республика 7042 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19060 1
Россия - РФ - Российская федерация 165588 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7007 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460034, в очереди разбора - 728906.
Создано именных указателей - 198220.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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