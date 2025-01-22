Жилов Евгений
|22.01.2025
|«Национальная Лотерея» строит целевую архитектуру хранилища данных с использованием продуктов Arenadata 1
|31.10.2019
|Альфа-банк и Mastercard внедрили комплексный продукт для контроля расходов по корпоративным картам 1
Жилов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
|Альфа-Банк 1770 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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