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«К2Тех» заместил Qlik для российского страховщика отечественным решением .

«К2Тех» перевел одну из страховых компаний России с системы бизнес-аналитики QLik на отечественную BI-платформу от Visiology. Российское решение позволило сократить время анализа данных с нескольких часов до пары минут и повысить прогнозируемость финансовых результатов. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Ранее компания-страховщик использовала решения QLik, но затем взяла курс на замещение ИТ-решений отечественными аналогами. Новая BI-система должна была сократить время на формирование внутренней отчетности и сделать формат отображения данных более удобным. Визуализация позволяет отмечать и интерпретировать бизнес-процессы и их результаты, а также выявлять развивающиеся тенденции. Часто это имеет критическое значение для анализа данных и принятия решений на их основе, особенно для финансовых организаций. Поэтому российский страховщик обратился в компанию «К2Тех», обладающей необходимой экспертизой в области BI-решений.

«При разработке BI-системы мы отошли от классической модели внедрения: не создавали хранилище с нуля, а добавили к существующему аналитическую подсистему. Провели аналитику и на ее основе в качестве базового решения выбрали вендора Visiology. Его BI-система объединила все разрозненные данные и стала выводить их в наглядном формате графиков и диаграмм. Благодаря этому решению аналитику стало возможным выгружать напрямую из дашборда и использовать в работе», — сказал руководитель производства управления данными Big Data & BI «К2Тех» Дмитрий Красников.

Практика показала, что время подготовки оперативной отчетности снижается существенно – с нескольких часов до пары минут. «К2Тех» также разработал для компании пять оперативных дашбордов с ключевыми показателями разных направлений бизнеса. Также новую BI-систему можно адаптировать под мобильную версию. Это повысило управляемость ключевыми показателями, оперативность принятия решений и прогнозируемость финансовых результатов.

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Цифровизация

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«К2Тех» — компания в сфере системной интеграции, разработки программных решений и сервисной поддержке. Более 15 лет реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности, пользовательского ПО и бизнес-приложений

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