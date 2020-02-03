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Trimble SketchUp

Trimble - SketchUp

СОБЫТИЯ

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03.02.2020 Топ-9 программ для создания 3D-моделей 2
05.11.2019 Axoft начал продажи САПР-решений Trimble в России и СНГ 1
05.08.2019 Softline внедрила на Московском ювелирном заводе ПО для трехмерного моделирования 2
25.02.2019 Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось? 1
12.10.2018 HP представила свою самую доступную рабочую станцию 1
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 1
28.10.2016 Microsoft анонсировала Windows 10 Creators Update, Surface Studio, Surface Dial и Surface Book 1
14.09.2016 «Системный софт» займется поставкой ПО для 3D-моделирования SketchUp в России 2
16.12.2013 ERSI выпустила приложение для создания 3D-моделей городов 1
04.04.2012 Google отобрал лучшие онлайн-3D-модели городов. ВИДЕО 1
11.04.2011 Инструмент Google SketchUp перевели на русский 1
14.09.2007 Вышла новая версия CAD-системы VectorWorks 2008 1
06.07.2007 Google «открывает» все сервисы Feedburner 1
11.10.2006 Появился онлайновый офисный пакет Google Docs 1
14.06.2006 Google выпустил бесплатный Mac SketchUp 2
28.04.2006 Вышла бесплатная версия Google SketchUp 2

Публикаций - 17, упоминаний - 22

Trimble и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12690 6
Trimble 51 5
Microsoft Corporation 25775 3
Autodesk 639 3
Esri 176 2
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Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 40 1
BI Consult - Би Ай Консалт 22 1
Best Buy 223 1
СиС - Системы и связь 11 1
Esri CIS - Эсри СНГ 93 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 1
HERE Technologies - NAVTEQ Corp - Navigation Technologies - Nokia L&C - Nokia Location & Commerce 157 1
Google - Keyhole 34 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 1
Dell EMC 5180 1
Huawei 4677 1
Lenovo Group 2447 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Softline - Софтлайн 3743 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
БАРС Груп 579 1
Philips 2099 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Blender 52 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 53 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Bayer AG - Байер 85 1
L’Oreal 58 1
Ferrari NV 159 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
H&M 25 1
Saab AB - Saab Automobile AB 44 1
BMW Group 482 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
МЮЗ - Московский ювелирный завод 14 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 11
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
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Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
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Короткая ссылка
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