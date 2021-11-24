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«билайн» и СПбГЭУ создадут лабораторию искусственного интеллекта

Санкт-Петербургский государственный экономический университет и «билайн» договорились о сотрудничестве в сфере исследований больших данных и искусственного интеллекта, а также объединении усилий в изучении и развитии ИТ-систем обработки данных, машинного обучения и информационной безопасности, сообщили в пресс-службе «ВымпелКом» (бренд «билайн»).

В рамках этого партнерства в вузе будет создана лаборатория искусственного интеллекта и анализа данных. Участники проекта будут заниматься изучением искусственного интеллекта и методов его внедрения в бизнес-процессы, созданием предикативных моделей на основе анализа больших данных, применением нейросетевых технологий в рамках цифровой трансформации СПбГЭУ. Также планируется разработка индивидуальных программ обучения и практической подготовки студентов.

По словам директора корпоративного бизнеса западного региона «ВымпелКом» Евгении Корж, компания обладает обширной экспертизой в области big data и искусственного интеллекта, а также инструментами для разработки и внедрения цифровых сервисов. «Мы надеемся, что партнерство с ведущим российским вузом позволит создать масштабируемые практические решения, которые окажутся востребованы бизнесом и научным сообществом, а также будут выполнять определенную социальную функцию, способствуя цифровому развитию государства», — отметила Корж.

В свою очередь ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев подчеркнул, что для вуза очень важно активное движение вперед. «Еще в период начала пандемии мы остро ощутили востребованность цифровых технологий. Несмотря на развитую собственную цифровую базу, вуз ищет новые возможности и форсайтные технологии. Совместная работа с ведущей телекоммуникационной компанией России дает нам оперативный простор для реализации амбициозных планов», — сказал он.

Это уже не первое соглашение в области изучения и применения технологий ИИ, подписанное «билайном» с ведущими научными центрами страны. Ранее о создании цифровой лаборатории «билайн» договорился с Сеченовским Университетом. Соглашение предполагает совместную работу сторон в области создания новых медицинских технологий на основе методик искусственного интеллекта, а также внедрение результатов сотрудничества в систему здравоохранения Российской Федерации. Кроме того, совместно развивать технологии ИИ и машинного обучения «билайн» планирует с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Соответствующее соглашение было подписано в июле текущего года.

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