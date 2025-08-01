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T2: продажи умных колонок выросли в рознице на 77%

T2, российский оператор мобильной связи, сравнил продажи умных устройств и смартфонов в салонах связи в 2024 и 2025 г. Наивысший рост зафиксирован среди категории умных колонок – на 77%, преимущественно из-за расширения матрицы колонками «Сбера». В количестве проданных смартфонов приросли Realme, Tecno и Xiaomi.

Т2 проанализировала категории покупок клиентов в салоне связи оператора и выявила увеличение спроса на товары категории умных колонок на 77% в первом полугодии 2025 г. по сравнению с I-II кварталами 2024 г. При этом продажи техники для видеонаблюдения и ТВ-приставок не изменились.

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Специалисты связывают тенденцию к увеличению покупок умных колонок ростом популярности этих устройств у пользователей, проведением промомероприятий в торговых точках, а также с расширением матрицы умными системами «Сбера». В апреле 2025 г. полки салонов связи пополнились умными колонками Sber Home и Sber Mini 2. К июню продажи устройств выросли до 13 раз. При этом количество покупок умных колонок от VK остается среди клиентов Т2 на стабильном уровне.

По итогам января-июня 2025 г. число проданных смартфонов осталось на уровне прошлого года в штуках и деньгах, при этом ряд брендов увеличились в продажах. Наивысший рост в количестве экземпляров показали смартфоны Realme – 12,6%, на втором месте Tecno – 7,4%, на третьем – Xiaomi – 5%. Также небольшой прирост в продажах зафиксирован среди товаров производства Samsung и Honor.

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