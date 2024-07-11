«Технониколь» продолжает автоматизацию складской логистики – Axelot WMS внедрена в еще одном бизнес-подразделении Корпорации в Рязани

«Технониколь» совместно с Axelot автоматизировали склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани. В ходе проекта, помимо уже реализованного на других площадках «Технониколь» функционала Axelot WMS, была добавлена возможность фотофиксации внешнего вида собранного товара с помощью мобильных терминалов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Технониколь» много лет сотрудничает с Axelot, и постепенно все больше бизнес-единиц Корпорации внедряют Axelot WMS на своих складах. В 2024 г. впервые система была запущена складе готовой продукции подразделения «Монтажные пены».

Корпорации «Технониколь» принадлежит линия по производству монтажной пены, в год она выпускает 7000 тонн готовой продукции. Предприятие поставляет монтажные пены во все регионы присутствия «Технониколь», а также экспортирует их в страны Европы и АТР.

Внедрение Axelot WMS на складе «Монтажных пен» в Рязани позволило ускорить приемку из производства и от других бизнес-подразделений, теперь она выполняется в одно действие — сканирование штрихкода. Персонал склада использует для выполнения всех операций терминалы сбора данных, на которых перед началом выполнения рабочих задач проходит авторизацию, поэтому в Axelot WMS фиксируется информация о том, кто и когда выполнял действие с тем или иным товаром. Для складского персонала на терминале высвечиваются подсказки, благодаря которым операции выполняются именно так, как их спланировала Axelot WMS, а значит безошибочно и оптимальным образом.

На протяжении всех лет использования в различных бизнес-подразделениях «Технониколь» решение на базе Axelot WMS регулярно «обрастает» дополнительными настройками функциональности, которые делают его еще более универсальным и лучше адаптированным под потребности Корпорации.

Так, в ходе проекта автоматизации склада бизнес-подразделения «Монтажные пены» в Рязани был реализован функционал для фотофиксации товара во время выполнения отбора. Кладовщик с помощью мобильного терминала фотографирует собранную продукцию и, в случае возникновения претензий от контрагентов, можно обратиться в архив фото и проверить, какой товар был отгружен и в каком состоянии.

В настоящий момент автоматизирован склад готовой продукции бизнес-подразделения «Монтажные пены». После завершения модификации API «Технониколь» в части взаимодействия с Базой завода Axelot WMS будет запущена также на складе сырья и материалов. Так как бизнес-процессы на этих площадках идентичны, запуск обещает быть простым и быстрым. Axelot окажет всю необходимую поддержку для того, чтобы Корпорация получила максимальный эффект от автоматизации.