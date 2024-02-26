В 2024 г. в Сеть утекли 500 млн записей о россиянах. Это больше, чем за весь 2023 год

В результате только одного инцидента в 2024 г. в сеть утекло 500 млн. записей о россиянах. Это больше, чем за весь 2023 г., когда было скомпрометировано 300 млн строк данных российских пользователей.



Объем утечек растет

Более 510 млн записей о россиянах утекли в сеть с начала 2024 г., при этом 500 млн из них были скомпрометированы в результате одного инцидента, пишет ТАСС со ссылкой на заявление замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера.

«Всего утекло 510 млн, из них 500 [млн] - это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», — сказал Вагнер.

Объем утечек данных в 2024 г. начал расти уже в первые дни нового года. Рост во время новогодних выходных составил 10% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Кибервойна против России

В 2022 г., после начала специальной военной операции, Роскомнадзор зафиксировал более 140 инцидентов, в сеть утекло 600 млн записей. За 2023 г., по данным ведомства, произошло 168 утечек, при этом в сеть попали порядка 300 млн записей о россиянах.

«В этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», — отметил Вагнер.

В июне 2023 г., когда в результате крупной кибератаки на производителя и ритейлера одежды «Глория Джинс» в сеть утекли данные больше 3 млн человек, представитель Роскомнадзора сказал «Интерфаксу», что «участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство — часть гибридной войны, которая ведется против России»: «Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Более того, характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам».

Кошмар для бизнеса

Утечки персональных данных стали кошмаром для бизнеса, как писал CNews в декабре 2023 г.

В январе 2024 г. стало известно о подготовленном при участии Банка России проекте закона, предусматривающем десятилетний срок, в течение которого зампредам по ИБ финансовых организаций будет запрещено занимать эту должность из-за нарушений, которые привели к утечке персональных данных.



Серьезную обеспокоенность российский бизнес выразил по поводу законопроекта, который грозит уголовным преследованием за утечку персональных данных. Авторы документа, уже внесенного на рассмотрение в Госдуму в конце 2023 г., предлагают сажать за такие проступки на срок до 10 лет.

В 2023 г. России 20 раз выросло количество штрафов за утечки персональных данных в сравнении с 2021 г. Наряду с количество штрафов выросли и суммы за халатное обращение с персональными данными — рост оказался 23-кратным за тот же период, а если сравнивать с 2022 г., то двукратным.

Параллельно росту количества хакерских атак и инцидентов с утечками данных увеличивается спрос на киберстрахование. Общий рост объема премий по этому направлению в России за 2023 г. составил около 80%, примерно до 1,3 млрд руб. Бизнес ищет способы защититься от этой напасти, ведь в первом полугодии 2023 г. средний ущерб российских компаний от действий хакеров вырос до 20 млн руб. в годовом исчислении.