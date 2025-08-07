Эксперты «Крок» назвали тренды ИТ-рынка до 2030 года

Бизнес-лаборатория цифрового развития «Крок» провела исследование российского ИТ-сегмента. Аналитики компании описали текущее состояние рынка и раскрыли основные тенденции развития отрасли до 2030 г. Исследование основано на отраслевой аналитике, опросе более 100 ИТ-директоров крупных компаний, рыночной статистике и экспертных оценках.

Рост конкуренции внутри российского рынка

В последние два года на российском рынке сформировалось избыточное предложение ИТ-продуктов. Например, в сегменте СУБД российским заказчикам доступны десятки различных вариантов (фактически форки PostgreSQL и MySQL), в сфере офисного ПО – несколько «национальных» пакетов, в ECM/BPM – десятки новых систем. Различия между ними минимальны, поэтому клиентам чрезвычайно сложно разобраться в предлагаемых решениях.

«В 2025 г. практически никто не увеличил ИТ-бюджеты, а многие их существенно сократили, оценивая каждый проект с гораздо большей критичностью. Если раньше рынок рос и шла гонка — кто дальше зайдёт, кто громче заявит о себе, кто лучше работает с клиентами, — то теперь фокус сместился на эффективность для бизнеса: именно это решает, будет проект реализован или нет. Побеждают те, кто создаёт лучший в своём классе продукт, полностью решающий задачу клиента. ИТ-компании, в свою очередь, тоже сокращают инвестиции во «все и сразу» и концентрируются на том, что у них действительно получается, закрывая неэффективные направления», – отметил Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Крок».

Ужесточение реестра российского ПО

На фоне роста числа зрелых ИТ-решений эксперты прогнозируют «чистки» в реестре российского ПО и ужесточения правил включения в него с 2026 г. После ревизии под выбывание может попасть до 20–30% позиций, не соответствующих новым требованиям. Например, некоторые разработки, созданные путем инсорсинга (для внутренних нужд компании и формально внесённые в реестр) будут исключаться, чтобы не размывать понятие тиражируемого отечественного ПО. Ожидается, что к концу десятилетия реестр превратится в комплексный каталог проверенного ПО, которым будут пользоваться не только госзаказчики, но и частный бизнес.

Увеличение числа зрелых ИТ-решений

Эксперты отмечают, что к 2024 г. фокус отечественных ИТ-компаний впервые сместился с замены западных продуктов на развитие собственных решений. Так, если в 2022-2023 гг. ключевой задачей для отечественных ИТ-компаний было «заменить Microsoft, SAP, Oracle», то цель на ближайшие годы — создать конкурентоспособные, технологически зрелые продукты. Изменились и требования заказчиков. Опрос более 100 ИТ-директоров компаний уровня Enterprise, проведенный аналитиками «Крок», показал, что на первый план по запросу выходят персонализация решений, скорость и удобство их внедрения. Бизнес устал от разрозненных ИТ-продуктов и ищет на рынке готовые комплексные решения, а не набор несовместимых платформ. Растет и запрос на отраслевую экспертизу, особенно в сферах энергетики, логистики, металлургии и фармацевтики.

В числе сохраняющихся барьеров развития отрасли эксперты назвали экономические факторы, недоверие к российским продуктам, ограниченные функциональные и технологические характеристики систем, а также отсутствие готовых решений для специфических отраслевых задач.

Упор на экономическую выгоду внедряемых ИТ-решений

«Ключевыми критериями ИТ-проектов становятся ROI (Return on Investment, рентабельность инвестиций) и скорость time-to-market. В условиях экономической турбулентности бизнес стал критичнее смотреть на окупаемость ИТ-проектов. Если в 2021–2022 гг. на волне цифрового энтузиазма компании активно запускали новые масштабные проекты, то с 2024 г. многие пересмотрели портфели инициатив и поставили «на стоп» те активности, которые не очевидно приносили прибыльность в обозримой перспективе», – сказал Валентин Губарев.

Эти параметры останутся актуальными вплоть до 2030 г.: клиенты ждут от технологий ощутимого вклада в бизнес-результаты. Поэтому набирают популярность решения, позволяющие «делать больше» с меньшими ресурсами – low-code-платформы, RPA для автоматизации рутины, облачные сервисы вместо собственных серверов.

Аналитики «Крок» отмечают, что бизнес-заказчики все активнее транслируют эти ожидания ИТ-поставщикам: в техзаданиях растет внимание к UX/UI, возможностям аналитики данных о поведении пользователей, наличию функций self-service и 24/7 поддержки. Также значительно возросли требования к надежности и отказоустойчивости — пользователи не готовы мириться с простоями сервисов и ожидают гарантированной защиты своих данных. По мнению Валентина Губарева, спрос на улучшенный клиентский опыт сохранится у компаний до 2030 г., а ИТ-компании продолжат развивать продуктовую экспертизу и усиливать клиентоориентированность.