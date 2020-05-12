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«Крок» представила бизнесу комплексный портфель антикризисных решений

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Крок» анонсировала антикризисный пакет решений для вывода бизнеса из застоя, вызванного пандемией. В портфель вошли сервисы как для оперативного восстановления после самоизоляции, так и для поддержания бизнес-результатов компаний, чей бурный рост начался в период пандемии. Современные ИТ-решения помогут организовать комфортную работу для сотрудников, остающихся в дистанционном формате, сократить капитальные затраты на ИТ, повысить эффективность ключевых процессов и защититься от угроз информационных атак.

В начале мая ряд стран смягчили ограничительные меры, введенные на фоне пандемии. Бизнес постепенно оправляется от оцепенения – наступает посткоронавирусная эпоха, когда компании и общество продолжат функционировать уже в новых реалиях. Для выхода из кризиса ИТ-компания «Крок» разработала новый портфель решений для восстановления бизнеса от последствий пандемии и сохранения уровня качества при резком масштабировании. Портфель включает четыре блока бизнес-задач: сохранение части сотрудников на удаленном режиме; оптимизация всех затрат; снижение рисков; повышение эффективности и темпов роста. В общей сложности компания предлагает более 25 решений для восстановления и увеличения темпов роста бизнеса. Как и в случае портфеля решений для удаленной работы, анонсированном в конце марта, большинство сервисов разворачивается удаленно в минимальные сроки.

«Мы собрали в антикризисный портфель решения, которые помогают компаниям перестроиться под новые реалии, снизить затраты и сохранить костяк команды, чтобы с минимальными потерями пройти кризис. В нём и решения для эффективной удаленной работы, и роботизация части процессов, перевод их в электронный вид. Такие внедрения требуют времени и перестройки многих процессов, поэтому мы развернули большую часть команды, чтобы помочь клиентам сделать это максимально оперативно», - сказал Валентин Губарев, директор департамента вычислительных систем ИТ-компании «Крок».

Согласно исследованию сервиса по подбору персонала «Работа.ру», треть россиян хотели бы чередовать офисную и удаленную работу после отмены режима самоизоляции, а 20% заявили, что продолжили бы трудиться в удаленном формате. Опыт двух месяцев «удаленки» показал, что, во-первых, многие сотрудники, работая вне офиса, не теряют своей эффективности, а во-вторых, содержание удаленных сотрудников обходится компаниям дешевле, чем офлайн занятость.

В новых экономических условиях появляется возможность перевести некоторых сотрудников работать из дома, сокращая затраты на физические рабочие места и ИТ-инфраструктуру. При работе в дистанционном формате необходимо обеспечить защищенный доступ пользователей к ресурсам компании. Организациям, которые вынуждены восстанавливать бизнес от последствий пандемии, «Крок» предоставляет ряд решений по обеспечению дистанционной работы: удаленное рабочее место с использованием защищенной двухфакторной аутентификации; мониторинг рабочего времени; онлайн-платформы для обучения персонала; аналитику разговоров сотрудников (оценивается соблюдение скриптов, применяется в основном в колл-центрах).

Для поддержания роста бизнеса будут полезны такие сервисы, как автоматизация документооборота, контроль привилегированных пользователей, а также корпоративное онлайн-обучение, которое предоставляется по подписке.

Повышение курса доллара, режим самоизоляции и пандемия коронавируса заставили многие компании пересмотреть свои расходы, в том числе и ИТ-бюджеты. Сейчас как никогда актуально проанализировать возможности оптимизации затрат на поддержку и обновление ИТ-инфраструктуры с учетом сохранения высокой работоспособности систем. Для этого необходимо провести оценку инфраструктуры с точки зрения оборудования, технической зрелости и безопасности. В этом могут помочь следующие решения ИТ-компании «Крок»: оценка перехода к модели аутсорсинга ИТ-инфраструктуры, аудит перехода программной инфраструктуры на Open Source решения, система автоматизации подбора персонала и другие. В результате формируется понимание технического развития компании с учетом стратегии бизнеса и текущих затрат на ИТ.

Для компаний, чьи количество клиентов и объем заказов стали резко прирастать, приоритетным направлением станет повышение качества предоставляемых товаров и услуг. В условиях быстрого роста бизнеса увеличивается нагрузка на call-центры, замедляются бизнес-процессы, падает производительность работы. Сохранить и увеличить высокий уровень эффективности поможет портфель решений для роста бизнеса, а именно: автоматизация клиентского сервиса / система исходящего обзвона, гибкая инфраструктура с использованием контакт-центров, комплексный анализ и оптимизация процессов разработки. Сервисы выстраивают целевой процесс разработки, тестирования, развертывания и прочих рутинных процессов. В свою очередь это повышает скорость релиза в десятки раз, безопасность и отказоустойчивость процессов, а также обеспечивает цифровизацию процессов предоставления ресурсов и прозрачность управления для бизнеса.

Из-за отсутствия плана по обеспечению непрерывности бизнеса многие компании не смогли оперативно среагировать на стремительно меняющиеся условия, что вызвало простои в работе. Помимо этого, в кризисных ситуациях повышается вероятность возникновения инцидентов в части информационной безопасности, которые приводят к утечке чувствительных данных, наносят урон репутации компании и влекут за собой финансовые потери для бизнеса. Для предотвращения подобных негативных случаев «Крок» предоставляет технологии как для восстанавливающегося, так и растущего бизнеса. Для выхода из кризиса предлагаются круглосуточный мониторинг инцидентов информационной безопасности и разработка планов обеспечения непрерывности бизнеса, а для роста сервисы по оптимизации работы сайта и предотвращению компьютерных атак.



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