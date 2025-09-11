В «МТС Музыке» стали доступны музыкальные клипы

«МТС Музыка» запустил новую функцию — просмотр музыкальных клипов в приложении сервиса. Каталог уже включает в себя более 300 тыс. видео и будет постоянно обновляться, а инновационный алгоритм подбирает под каждого пользователя уникальную подборку клипов на основе индивидуальных предпочтений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Раздел «Клипы для вас» размещен на главной странице приложения «МТС Музыки». Пользователям, оформившим подписку, стала доступна персональная подборка лицензионных клипов на основе личных предпочтений: при переходе открывается карусель из пяти клипов, после выбора одного видео автоматически формируется бесконечный микс. Функция встроена в экосистему приложения за счет навигации: из каждого клипа можно перейти к исполнителю или композиции, поставить лайк на трек и добавить его в избранное. Каталог музыкальных видео растет и постоянно обновляется, уже насчитывая более 300 тыс. роликов для онлайн-просмотра.

Ранее в приложении стриминга стала доступна покупка билетов на концерты. Это произошло благодаря объединению усилий «МТС Музыки» и билетного оператора МТС Live. Теперь пользователи вовремя узнают о выступлениях любимых исполнителей (представленных в МТС Live и Ticketland) и заранее планируют свой досуг.

Узнать о предстоящем концерте можно несколькими способами. Первый связан с баннером «Пойдем на концерт?» на главной странице приложения. При нажатии кнопки «Купить билет» рекомендательная система подбирает мероприятия в регионе пользователя и предлагает шоу артистов, которых он слушает чаще всего. Второй сценарий ведет аналогичным баннером с карточки исполнителя на расписание концертов. В выдаче показываются события на основе локации пользователя. Для приобретения билетов в обоих случаях приложение переводит на сайт МТС Live.

Николай Щеголяев, CPO «МТС Музыки»: «Совершенствуя «МТС Музыку», мы стремимся сделать не просто удобный сервис, а полноценную экосистему. Теперь открыв приложение, пользователь может еще глубже погрузиться в музыкальный мир и выбрать любой формат потребления контента: пойти на концерт, чтобы послушать любимые треки вживую, посмотреть клип или просто включить плейлист в привычном аудиорежиме. Мы помогаем людям находить музыку, отражающую их индивидуальность, а артистам стать ближе к своей аудитории».