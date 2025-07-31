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Щеголяев Николай
УПОМИНАНИЯ
|31.07.2025
|Пользователи «МТС Музыки» могут слушать персональные музыкальные рекомендации без интернета 1
Щеголяев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4067 1
|Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 132 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 66 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
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