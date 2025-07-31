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Пользователи «МТС Музыки» могут слушать персональные музыкальные рекомендации без интернета

В сервисе «МТС Музыка» доступна функция «Офлайн-микс» — персонализированная подборка треков, которую можно слушать даже при отсутствии подключения к интернету. За последний год прослушивание контента из «Офлайн-микса» выросло в 3,5 раз в сравнении с аналогичным периодом в 2024 г. (01-30.06.2024 г. к 01-30.06.2025 г.). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Как это работает: алгоритм заранее сохраняет музыку, ориентируясь на рекомендации, любимые песни в избранном и музыкальный вкус, формируя плейлист, который обновляется раз в семь дней при регулярном использовании. Для абонентов МТС с подпиской на «МТС Музыку» функция подключается автоматически при входе в приложение, клиентам других мобильных операторов необходимо включить опцию вручную в настройках. Пользователям доступно несколько вариантов объемов памяти под загрузку музыки: 100 МБ, 300 МБ и 500 МБ, соответствующие примерно 20, 70 и 150 трекам соответственно.

«Офлайн-микс» избавляет пользователя от необходимости вручную скачивать треки и решает типичную проблему — как слушать любимую музыку в полете, в метро или за городом, когда не успел подготовиться к поездке.

Николай Щеголяев, CPO «МТС Музыки»: «Современные технологичные сервисы обеспечивают пользователям комфорт и удобство повседневной жизни. «МТС Музыка» не исключение. «Офлайн-микс» позволяет продолжать наслаждаться любимой музыкой вне зависимости от обстоятельств: будь то перелет или сбои подключения к сети. Алгоритмы подбирают точные персональные рекомендации, а возможность выбора длины плейлиста помогает подстроить выдачу треков под личный лайфстайл».

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