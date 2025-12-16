Платформа Hybe обеспечила сервису «Купер» снижение стоимости привлечения клиентов

Платформа мобильной рекламы Hybe, входящая в состав AdTech-экосистемы Hybrid, совместно с сервисом доставки из магазинов и ресторанов «Купер» реализовала первый в России проект по сопоставлению данных CTV (Connected TV) и смартфонов в сегменте электронной бакалейной торговли (e‑grocery).

В мире перформанс-маркетинга измерение результативности CTV-кампаний является сложной задачей, поскольку рынок монополизирован крупными поставщиками услуг атрибуции контента для мобильных устройств. Сервис «Купер» обратился к Hybe с задачей измерить результат рекламных размещений в iOS-среде, где обилие различных витрин усложняет определение конкретного креатива, приведшего к действию пользователя.

Вместо использования стандартных инструментов стороны разработали собственную настраиваемую систему сопоставления пользователей. Hybe предоставила данные о CTV-показах, включая IP-адреса, характеристики устройств и записи о показах с временными метками. «Купер» добавил информацию об устройствах, с которых совершались заказы на веб-сайте. Совместная работа команд позволила выявить пользователей, которые видели рекламу на CTV и позже оформили заказ. Процесс включал подробную нормализацию данных и калибровку временного окна при строгом соблюдении конфиденциальности.

Результатом проекта стало снижение стоимости привлечения первого заказа на 20% и увеличение объема совершенных заказов на 15%. Метод сопоставления IP-адресов и временных меток подтвердил гипотезу о релевантности кросс-платформенного измерения и целесообразности размещения рекламы на CTV. Для рынка, где стандарты атрибуции контролируются крупными игроками, подход Hybe предлагает рекламодателям новый уровень независимости и прозрачности. Для «Купера» это означало возможность измерить влияние CTV-кампаний, что ранее считалось невозможным без использования мобильных систем трекинга.

«Благодаря кастомной системе атрибуции и сопоставлению данных нам удалось преодолеть ограничения стандартных инструментов отслеживания и впервые измерить реальное влияние CTV-рекламы на конверсии. Этот проект подтвердил, что даже в условиях ограниченных возможностей индустриальных систем аналитики можно находить инновационные подходы к измерению эффективности рекламы», — отметил Артем Аманов, руководитель отдела медиакоммуникаций сервиса «Купер».

«Для Hybe проект стал шагом вперед в области сотрудничества по данным, доказавшим, что CTV может служить каналом эффективности, а не только брендинга. Традиционные методы атрибуции работают эффективно, но могут быть недоступны в случае ограниченного выбора витрин у рекламодателя. В таком случае требуется изобретать что-то новое. В случае невозможности использовать ссылки для трекинга рекламодатели остаются в неведении, из каких источников к ним приходят покупатели. С помощью настраиваемого сопоставления данных мы помогаем таким клиентам как «Купер» снова увидеть свою аудиторию — и справедливо оплачивать работу DSP за реальную эффективность», — сказал Александр Сазанов, CPO платформы Hybe.