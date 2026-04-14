Разделы

ПО Импортонезависимость
|

«АНТ-ЦС» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве

«АНТ-ЦС» и «К2Тех» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на удовлетворение спроса на отечественные решения для цифровизации процессов планирования и управления производством, технического обслуживания и ремонта и предполагает совместное продвижение, внедрение и техническую поддержку ИТ-продуктов «АНТ-ЦС»: MES-системы ИМУС, APS-системы «ОптИМУС», EAM-системы «АНТ ТОиР» и другого ПО. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

«Курс на технологическую независимость – ключевой приоритет российской промышленности. Предприятия ищут замену зарубежным системам управления производством. Как следствие, растет востребованность сопоставимых по функциональности, зрелых отечественных решений. Наше партнерство отвечает именно этому запросу. Компетенции АНТ-ЦС в разработке программных решений дополнятся глубоким опытом компании "К2Тех" по внедрению и интеграции ПО в контур крупных промышленных предприятий. Такой подход снижает риски проекта и обеспечивает максимальный результат для заказчика», — сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«"К2Тех" обладает комплексной экспертизой в цифровизации промышленности. Мы особенно ценим ПО, с опытом эксплуатации на крупных предприятиях с большим числом производственных площадок. Программные продукты "АНТ-ЦС" полностью отвечают нашим требованиям и вписываются в нашу стратегию продвижения отечественных решений», — сказал руководитель направления «Цифровое производство» «К2Тех» Иван Балашов.

Для российской промышленности партнерство «АНТ-ЦС» и «К2Тех» предоставляет возможность перехода на отечественные решения цифровизации, технологическую независимость и в конечном итоге повышение конкурентоспособности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

