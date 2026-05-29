Разделы

Бизнес Искусственный интеллект
|

«К2Тех» и «МТС Web Services» объединяют усилия для развития доверенного генеративного ИИ в российских компаниях

Компании «К2Тех» и «МТС Web Services» (далее — MWS) стали технологическими партнерами.

Предметом соглашения стало совместное внедрение ИИ-сервисов MWS в российских компаниях. Речь идет как об облачных сервисах, развернутых в MWS Cloud, так и об on-premises решениях под ключ. Среди ключевых прикладных сценариев — корпоративный поиск по документам, классификация обращений, поддержка клиентов, генерация документов и отчетов, code review и разработка тест-кейсов, а также распознавание изображений и сканов.

В рамках партнерства «К2Тех» возьмет на себя полный цикл работ по внедрению сервисов: от проектирования архитектуры решения и выбора оптимальной модели развертывания до кастомизации LLM-сценариев под отраслевую специфику и интеграции платформы в действующие бизнес-процессы заказчика. Основными отраслями в фокусе партнерства станут финансовый сектор, промышленность и ритейл — сегменты с высокой потребностью в автоматизации документооборота, обработке обращений и поддержке принятия решений на основе данных.

Партнерство формирует полный набор компетенций для крупных заказчиков: технологическая экспертиза MWS в разработке и поддержке LLM-платформы соединяется с многолетним опытом «К2Тех» в сложных системных интеграциях. Это позволяет предлагать заказчикам не только готовую платформу, но и адаптированное под их инфраструктуру и регуляторные требования решение с предсказуемыми сроками и результатом внедрения.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Спрос на генеративный ИИ в корпоративном сегменте растет, однако большинство компаний сталкиваются с одним и тем же барьером — разрывом между возможностями платформы и реальной готовностью инфраструктуры и процессов. Именно здесь сосредоточена наша экспертиза. Партнерство с MWS позволяет нам закрыть полный цикл: от выбора сценария и модели развертывания до ввода решения в промышленную эксплуатацию с учетом специфики конкретного бизнеса», — отметила Татьяна Павлова, заместитель директора по развитию бизнеса в сфере информационных систем и интеграционных решений «К2Тех».

«К2Тех» обладает глубокой экспертизой в области интеграции решений искусственного интеллекта и масштабным многолетним опытом работы с enterprise-заказчиками в требовательных отраслях. Это именно тот профиль партнера, который позволяет масштабировать внедрение наших AI-сервисов за пределы пилотных проектов — в полноценные производственные среды. Рассчитываем на совместный выход к широкому кругу заказчиков уже в этом году», — сказал коммерческий директор «МТС Web Services» Александр Чеснавский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Мир не будет прежним. Любимый россиянами бренд телевизоров готовится продаться Китаю после 60 лет независимости

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290