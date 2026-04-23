Автоматизация вместо найма: треть российских компаний меняют подход к управлению сетями из-за дефицита инженеров

Более трети отечественных компаний (36%) называют дефицит компетенций главной проблемой при эксплуатации сетевой инфраструктуры. Найти и удержать специалистов с мультивендорной экспертизой становится все сложнее. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

В ответ на этот вызов бизнес перестраивает подходы: 38% организаций внедряют централизованное управление сетями, при этом 32% делают ставку на средства автоматизации, чтобы не расширять штат и перераспределить нагрузку на инженеров. Об этом свидетельствуют результаты исследования «К2Тех», в котором приняли участие более 200 ИТ-руководителей крупных российских компаний из финансового, торгового, промышленного, телекоммуникационного и ИТ-сектора.

Острая нехватка квалифицированных ИТ-кадров (36%) напрямую связана с масштабной перестройкой ИТ-ландшафта. Треть опрошенных компаний (33%) признаются, что управление инфраструктурой критически усложнилось из-за образовавшегося «зоопарка вендоров» — одновременного использования российского, азиатского и западного оборудования. В таких условиях традиционное ручное управление сетью становится все более рискованным: 19% респондентов отмечают, что человеческий фактор все чаще приводит к ошибкам конфигурации и простоям. Еще 12% указали на отсутствие прозрачности в управлении сетью. У компаний появляются новые сервисы, усложняется маршрутизация, добавляются гибридные структуры. Отследить все это вручную, без использования инструментов мониторинга ИТ-инфраструктуры крайне сложно.

«Мы видим, что во многих компаниях сегодня сложилась ситуация, при которой администрирование и поддержка сетевой инфраструктуры держится на энтузиазме отдельных сотрудников. В крупном бизнесе эта работа выстроена более системно, и задачей могут заниматься выделенные команды. Однако, это не страхует бизнес от человеческого фактора, ставит в зависимость от дефицитных на рынке специалистов и ведет к крайне неэффективному использованию ресурсов», — сказал эксперт по сетевым решениям «К2Тех» Александр Бледных.

Чтобы снизить зависимость от узкопрофильных специалистов и сократить операционные расходы (OPEX), компании меняют архитектурные подходы. Главным драйвером экономии для 38% респондентов стала централизация управления. Единый центр позволяет быстро тиражировать доступ к ресурсам и лучшие практики на новые филиалы и направления бизнеса, исключая необходимость держать сильную команду инженеров на каждой локации.

Еще одним фактором оптимизации (32%) становится внедрение инструментов автоматизации. Передача рутинных операций программным комплексам позволяет не только компенсировать кадровый голод, но и перераспределить задачи между действующими сотрудниками, освободив их время для проектирования отказоустойчивой архитектуры. Еще 16% компаний пытаются решить проблему нехватки мультивендорной экспертизы путем строгой унификации оборудования, что снижает зависимость от дорогих сертификаций.

«Мультивендорная среда критически усложнила работу с сетями. Если раньше с запросом на автоматизацию к нам обращались заказчики с парком оборудования более 400-500 устройств, то сегодня этот порог снизился до 100 устройств. Ручное администрирование сотен устройств от разных производителей неизбежно приводит к ошибкам в конфигурации и риску возникновения сбоев, простоев и уязвимостей на всей сети. Поэтому инвестиции в автоматизацию для бизнеса решают сразу две задачи: компенсировать кадровый голод и сделать работу сети стабильной и устойчивой к атакам», — сказал Александр Бледных.

Аналитики «К2Тех» отмечают, что наиболее активно инструменты автоматизации управления сетевой инфраструктурой сегодня внедряются в компаниях с территориально-распределенными сетями и большим количеством разнородного оборудования: финансовом секторе, ритейле, телеком-отрасли. Следующим драйвером этой тенденции станет промышленный сектор, где лидеры рынка уже вырабатывают подходы к единому распределению адресного пространства и распределению IP-адресов.

При этом респонденты подчеркивают, что экономить на самом оборудовании нецелесообразно: только 2% пытаются сократить издержки за счет закупки более дешевого «железа», а 12% уверены, что сетевая инфраструктура вообще не должна быть предметом экономии.

Фундаментом устойчивости сетей к сбоям и атакам большинство ИТ-руководителей (43%) считает правильную архитектуру и выстроенные процессы эксплуатации. Почти треть респондентов (30%) внедряют эшелонированную защиту и изолируют сегменты сети, а 16% обеспечивают безопасность через внедрение принципа Zero Trust («Никому не доверять»), требуя строгой проверки каждого запроса. Еще 11% делают упор на комплексный мониторинг и аналитику угроз с помощью SIEM и DLP-систем.

В «К2Тех» прогнозируют, что несмотря на активный процесс импортозамещения, гетерогенная инфраструктура сохранится на российском рынке еще порядка трех-пяти лет. Это связано с тем, что коммерческие и полукоммерческие структуры не планирует досрочно списывать импортное оборудование (закупленное до 2022 г.), срок эксплуатации которого во многих компаниях истекает только к 2030-2031 гг.

В этих условиях возросла роль системных интеграторов, которые стали центрами экспертизы по решениям производителей и сервисной поддержке, а также гарантом работоспособности инфраструктуры заказчика в мультивендорной среде.

«В эпоху моно-вендорных инфраструктур и доминирования крупных западных производителей совместимость решений во многом воспринималась как данность. Сегодня эта парадигма ушла в прошлое. При внедрении оборудования разных производителей, в том числе российских, заказчики запрашивают проведение тестирований и пилотных внедрений, чтобы убедиться в корректной работе технологий в реальной инфраструктуре», — сказал Александр Бледных.

«К2Тех» проводила исследование в марте 2026 года. В исследовании приняли участие более 200 ИТ-руководителей и сетевых инженеров из ключевых отраслей экономики.