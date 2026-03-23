Разделы

Импортонезависимость
|

Российские инженерные решения впервые обогнали западные в дата-центрах

Центр экспертизы по комплексному сервису «К2Тех» проанализировал состав инженерного оборудования для центров обработки данных (ЦОД), находящегося на поддержке в России. Исследование показало, что российские производители инженерных решений для дата-центров (слаботочных систем, решений бесперебойного электроснабжения и кондиционирования) обогнали западных вендоров, а доля отечественных слаботочных систем превысила 80%. Анализ проводился на базе статистики собственного склада запчастей «К2Тех» в более 62 тыс. компонентов и находящегося на технической поддержке оборудования в 2024 и 2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Актуальность данных обусловлена бумом строительства дата-центров в России, а также сохраняющимся дефицитом стойко-мест. На фоне стремительного расширения мощностей, перестройки рынка и трансформации цепочек поставок запросы клиентов становятся все более комплексными. Простои в ЦОД недопустимы, поэтому бизнес активно обращает внимание не только на состав оборудования, но и на качественную техническую поддержку в условиях смешанной вендорной инфраструктуры.

По итогам 2025 г. сегмент слаботочных систем (физическая и пожарная безопасность, структурированные кабельные системы и монтажные конструктивы, системы диспетчеризации) остается преимущественно российским: доля отечественных систем 80,8% против 77,9% годом ранее. В 2025 д. западных вендоров упала год к году упала более чем наполовину – с 7,9% до 3,1%. Доля азиатского оборудования выросла с 14,2% до 16,1%.

«Регуляторика остается главным драйвером рынка слаботочных систем. Помимо требований к ПО и средствам защиты для КИИ, постоянно развиваются процедуры их обязательной сертификации, что подталкивает заказчиков к более предсказуемому пути установки российских решений. Так, в дополнение к уже тотально импортозамещенному рынку противопожарных систем, долю стремительно наращивают вендоры физической безопасности», – сказал Иван Кондратенков, руководитель направления слаботочных систем «К2Тех».

Если в слаботочных системах импортозамещение практически завершено, то в сегменте бесперебойного электроснабжения и климатических решений рынок переживает фазу активного перераспределения. В системах бесперебойного электроснабжения и кондиционирования дата-центров доля российских систем выросла с 24,9% до 35,9%, обогнав западных вендоров с показателями в 25,9% (35,3% в 2024 году). Сегмент азиатских решений остался крупнейшим и близким к уровню прошлого года: 39,8% в 2024 г. и 38,2% в 2025 г.

«Рост объема российского оборудования в части климатических систем и бесперебойного питания – планомерное явление. С момента ухода крупнейших иностранных вендоров, отечественные производители уверенно наращивают мощности, расширяют линейки оборудования, оперативно вносят доработки под запросы партнеров. Растущее доверие к российским брендам напрямую отражается на увеличении доли отечественного оборудования у наших заказчиков», — отметил Денис Полуэктов, руководитель направления сервиса инженерных систем «К2Тех».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

