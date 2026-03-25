«К2Тех»: как изменились требования бизнеса к системам резервного копирования

По прогнозам аналитиков, мировой рынок решений резервного копирования продолжит устойчивый рост по причине увеличения объемов данных и киберрисков. Для российского бизнеса ситуация усложняется ограниченным выбором зрелых решений и необходимостью импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

По оценкам аналитиков, рынок решений резервного копирования демонстрирует стабильный рост. Если в 2025 г. объем глобального рынка систем резервного копирования (СРК) оценивался в $6,72 млрд, то в 2034 г. под влиянием увеличения объемов данных, цифровой трансформации и киберрисков он может составить около $15,5 млрд, что означает ежегодный рост на 9,8%. Аналогичные тенденции характерны и для российского рынка: по прогнозам экспертов, спрос на отечественные СРК будет расти на 30% в год.

Рост объемов данных и усложнение ИТ-ландшафта существенно изменили требования к резервному копированию. Создание копий по расписанию больше не гарантирует восстановление сервисов в заданные сроки.

Во-первых, инфраструктуры стали гибридными и распределенными. Виртуальные среды, облака и различные типы хранилищ образуют сложный ландшафт, который традиционные схемы резервного копирования не покрывают полностью.

Во-вторых, изменилась модель угроз. Атаки все чаще затрагивают и сами резервные копии — их пытаются удалить или зашифровать в первую очередь.

В-третьих, часть компаний продолжает использовать «унаследованные» решения, не рассчитанные на современные нагрузки и новые версии защищаемых приложений и баз данных. Это ограничивает возможности восстановления и повышает операционные риски.

С учетом этого можно выделить три востребованных направления развития функциональности российских СРК:

– ускоренное синтетическое резервное копирование огромных файловых шар, виртуальных сред, крупных баз данных с ускоренным восстановлением или восстановлением объектов — отдельное письмо, файл, учетная запись — без необходимости восстанавливать всю базу приложения или виртуальную машину;

– встраивание в системы резервного копирования механизмов анализа аномалий и защиты от целенаправленного удаления копий при атаке программ-шифровальщиков и злоумышленников;

– организация резервного копирования в условиях гибридных инфраструктур, когда ПО покрывает все данные и приложения с гибкой возможностью восстановления в on-premise или мультиклауд с автоматизацией, выбором выгодного тарифа и расположения.

«Универсального продукта на российском рынке сегодня нет. Компании вынуждены глубже анализировать архитектуру решения, его совместимость с существующими системами и реальные возможности восстановления. В текущих условиях вопрос не в наличии СРК, а в том, сможет ли решение обеспечить восстановление критичных для устойчивости бизнеса данных в заданные сроки», – сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

На сегодняшний день совокупная доля инсталляций российских СРК в корпоративном сегменте составляет всего порядка 20-30%. Отечественные вендоры СРК, такие как «РуБэкап», «Киберпротект», «Береста РК», развивают современные решения, отвечающие требованиям бизнеса. Однако рынок находится в стадии перехода: внедрение новых систем резервного копирования требует времени, а замена существующей инфраструктуры зачастую реализуется поэтапно.